Сегодня агент защитника «Арсенала» Эктора Бельерина встретится в Лондоне с руководством «канониров».
На встрече обсудят расторжение контракта футболиста с клубом. Этого хочет сам Бельерин, чтобы скорее вернуться в «Бетис», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
Контракт защитника с «Арсеналом» действует до лета 2023 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
На футболиста претендует и другой клуб Ла Лиги.
Самый модный футболист по версии самого себя, Александра Васильева и Зайцеслава Яйцева, веган-латераль и обладатель одних из самых мерзких усиков в истории (см. фото) решил покинуть британскую столицу.
Мы будем очень скучать (тут Леонард с табличкой "Сарказм")
Самый модный футболист по версии самого себя, Александра Васильева и Зайцеслава Яйцева, веган-латераль и обладатель одних из самых мерзких усиков в истории (см. фото) решил покинуть британскую столицу.
Мы будем очень скучать (тут Леонард с табличкой "Сарказм")