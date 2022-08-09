Эктор Бельерин в ближайшее время расторгнет контракт с «Арсеналом»

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сегодня, 15:59

Сегодня агент защитника «Арсенала» Эктора Бельерина встретится в Лондоне с руководством «канониров».

На встрече обсудят расторжение контракта футболиста с клубом. Этого хочет сам Бельерин, чтобы скорее вернуться в «Бетис», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Контракт защитника с «Арсеналом» действует до лета 2023 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

На футболиста претендует и другой клуб Ла Лиги.