«Рубин» объявил о трансфере бывшего защитника «Аталанты»

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе защитника «Вайле» .

«Рубин» подписал годичный контракт с возможностью продления еще на год с 28-летним иракским защитником Али Аднаном. Игрок перешёл в наш клуб в статусе свободного агента.