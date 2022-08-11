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«Рубин» объявил о трансфере бывшего защитника «Аталанты»

сегодня, 16:02

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе защитника «Вайле» Али Аднана.

«Рубин» подписал годичный контракт с возможностью продления еще на год с 28-летним иракским защитником Али Аднаном. Игрок перешёл в наш клуб в статусе свободного агента.

Али Аднан Казим родился 19 декабря 1993 года в Багдаде (Ирак). Левый защитник и полузащитник. Выступал за клубы «Удинезе», «Аталанта» (оба – Италия), «Ванкувер» (МЛС), «Ризеспор» (Турция), «Вайле» (Дания), а также клубы из Ирака и национальную сборную Ирака. В составе сборной Ирака сыграл 83 матча, забил 5 голов.

«Рубин» объявил о трансфере бывшего защитника «Аталанты»

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