«Динамо» подписало тёзку Азара и защитника за 11 млн евро. Усиливают оборону

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сегодня, 09:59

Шунину везут футбольную помощь.

Вовремя усилить состав Бувач не успел. Возможно, не сразу выделили деньги. Вопрос решили, судя по двум сделкам и намекам на третью – подбирают замену Шиманьскому в центре. На владельцев «Динамо» точно повлияло поведение Варелы. Поняли, что Лаксальт и Моро могут повторить фокус Гильермо в более цивилизованной форме.

Команда пропустила 4 гола после 11 ударов соперников в створ. Срочно нужно усиливать оборону. В отличие от других клубов, у «Динамо» почти не осталось легионеров. Места свободны, в опорную зону берут израильтянина, а в центр обороны первого мексиканца в истории РПЛ . Бувач открывает новый рынок, а это всегда понятный риск.

Эден Карцев – израильский белорус с лидерскими качествами

Позиция: опорный полузащитник.

Возраст: 22 года.

Предыдущий клуб: «Маккаби» (Тель-Авив).

За сборную Израиля: 3 матча (15 игр за молодежную команду).

Плюсы футболиста: игра один в один, подкаты, поставленный удар правой ногой, точный средний пас по диагонали, умение найти нетривиальное решение, исполнение стандартов – подачи со штрафных и пенальти.

Минусы опорника: средняя скорость, лишние паузы и касания, выбор рискованных ходов под прессингом, отсутствие серьезного международного опыта, не использует свой рост для игры головой на стандартах, иногда переоценивает собственные лидерские качества.

Стоимость трансфера: 2.6 млн евро (рыночная оценка – 1 млн евро).

Отец Карцева играл за белорусские клубы. У Эдена есть соответствующий паспорт. А еще говорит по-русски, что упрощает адаптацию. Высокий блондин не закрепился в «Маккаби» из Тель-Авива, но был хорош в одноименном клубе из Нетаньи. Скауты «Динамо» обратили на него внимание по понятной причине – у парня врожденный талант отбирать мяч. Такому не научишь, помогает биомеханика тела.

Эден встречает соперников жестко, но в пределах правил. Играет строго по мячу, умеет расположить тело так, чтобы в подкате не снести соперника. Типичные отборы один в один тоже получаются замечательно. В оборонительной фазе игры, если Карцев выдержит скорости РПЛ , новичок принесет пользу команде. Особенно если его приезд означает прощание с Моро как опорным хавбеком, и Карцев будет в основе.

Бувачу давно рекомендовали найти опорника, хорвату ведь можно изменить амплуа. Слабость центральных защитников «Динамо» можно компенсировать работой полузащиты. Никола не чистый разрушитель, и хотя Карцев тоже не классический опорник, который отдает короткий пас и ждет оппонентов в середине поля, его навыки работы без мяча больше напоминают лучшие примеры отбора от Захаряна.

Карцев тоже цепкий, но это его профессия. Выходил с капитанской повязкой на рукаве. В его возрасте это указывает как на лидерские качества, так и на уровень команд, за которые выступал. Эден привык быть боссом, в РПЛ надо для начала подтвердить выданные Бувачем и Йокановичем авансы. Хотя ставку защитили – у Карцева будет низкая зарплата, а трансферная сумма скромнее, чем следующая.

Сесар Монтес – огромный мексиканец с большими амбициями

Позиция: правый центральный защитник.

Возраст: 25 лет.

Предыдущий клуб: «Монтеррей».

За сборную Израиля: 23 матча, 1 гол.

Плюсы футболиста: физические данные – рослый (193-196 сантиметров), крепкий, успешная игра на втором этаже в обороне, подкаты, умение протащить мяч, защитив корпусом, приличный короткий пас с места.

Минусы защитника: технический брак, боязнь быстрых форвардов и пасов за спину, неумение отдавать передачи под прессингом, паузы при принятии решений, обусловленные темпом мексиканской лиги, фолы из-за плохого расчета собственной силы.

Стоимость трансфера: 11 млн евро (рыночная оценка – 7 млн евро).

Откуда в мексиканском футболе деньги? Можно расспросить легендарного Рафу Маркеса, которого проверяли на связи с картелями. А если без стереотипов о мексиканцах, то просто констатируем, что неплохо тамошний футбол поживает, популярен. Ради подписания защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса москвичам пришлось переплатить, отдают 11 млн евро за парня, чья трансферная стоимость ниже.

Но Монтес точно один из самых ценных футболистов мексиканской лиги. Играл в одной команде с Краневиттером, о РПЛ знает конкретные детали, решение принимал не вслепую. Огорчает, что Сесаром толком не интересовались, хотя дважды выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ , был чемпионом Мексики, играет за сборную. В том числе, участвовал в Олимпиаде, где вылетел в полуфинале от Клаудиньо и Малкома.

В этом году защитник выиграл 76 % единоборств. При этом сутулого парня по кличке «Щенок» в топ-5 посчитали недостаточно техничной версией Пепе. По характеристикам мексиканец также напоминает Фабиана Шера, но швейцарец лучше работает с мячом. Монтес сейчас немного рискует, ведь если не заиграет в далеком «Динамо», то не поедет на ЧМ -2022. Прошлый чемпионат пропустил из-за травмы.

Играл под 286-м номером, в Мексике так бывает, в юности едва не потерял зрение после удара в голову. Слепота правого глаза прошла, но со временем прошел интерес «Валенсии», «Гамбурга», ПСВ и «Спортинга». У «Динамо» теперь связка латиноамериканцев. Подобрали логично, правша и левша, опытный и молодой, не авантюрный и рисковый. Но у Йокановича немного времени, чтобы наладить защиту.

Израильтянин и мексиканец экономят «Динамо» деньги

В РПЛ российский футболист с набором качеств, как у Карцева, стоит минимум 5 млн евро. А с длительным контрактом целых восемь. Глебова из «Ростова» просматривали все клубы с деньгами, но Бувач выждал и нашел парня в Израиле. Не те времена, чтобы переплачивать. «Динамо» также с радостью пригласило бы Осипенко, а не парагвайца с мексиканцем. Вот только Карпин не отпустит Максима в Москву за скромную сумму.

А высокий защитник «Ростова» заметно старше, чем Монтес. Позже спрос на новичка из сборной, которая поедет на ЧМ -2022, теоретически будет выше, чем на 28-летнего Осипенко, который еще недавно играл в низших лигах. Хорошо, что тренеры доверяют местным, но у «Динамо» таких людей почти вся команда. Йоканович не умеет ставить игру в защите, а тут еще и центральные беки грубо ошибались, как новичок Фернандес.

Нужны самостоятельные разрушители. Карцев любит руководить игрой и полагается только на себя, выстраивая стратегию отбора мяча. Монтес сильнее встроен в командную игру, но это король воздуха, что в РПЛ всегда ценилось. Потеряв Ордеца и Бальбуэну, которые не всегда показывали чемпионский футбол, но опытные, а также списав Евгеньева, «Динамо» отступило на пути к сбалансированной игре. Оборона предсказуемо просела.