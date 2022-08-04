Лучший тренер месяца в РПЛ получит два состава. ЦСКА радует фанатов трансферами

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сегодня, 20:48

Представили новичков из обещанного списка.

Саша, Витя и Бобби подписали контракты

ЦСКА с юмором обыграл слух, что уходит главный селекционер клуба Андрей Мовсесьян. В специальном ролике намекнули на подписание четырех новичков. Троих уже представили. Это два центральных хавбека – чилиец Виктор Мендес и серб Саша Зделар, а сегодня объявился долгожданный левый защитник – Мойсес Роберто Барбоза. Саша, Витя и Бобби нужны Федотову, которого назвали лучшим тренером месяца в РПЛ .

Без дубля Сулейманова ЦСКА возглавил бы турнирную таблицу со стопроцентным результатом. Но и так неплохо порезвились накануне домашнего поединка против «Факела» и худшего выезда – в Санкт-Петербург. Но ничья против «Пари НН» стала уроком добрым молодцам, что недооценка соперника, очевидные промахи форвардов и явные ошибки в обороне дорого обходятся. Акинфеев подчистил ляпы против «Сочи», но остановить все атаки нижегородцев не получилось.

Кучаев и Мухин работают в центральной зоне. И хотя оба стартовали прилично, Федотов просил добавки. Скауты убедили подписать 22-летнего чилийца Мендеса, который хотя и крошка, но крепкий, с характером. На родине Виктор неплохо работал на атаку. Раздает много обостряющих передач, и хотя имеет опыт работы опорником, предпочитает систему с ролью «от ворот до ворот». Один в один крошечный парень играет так себе, но тут Федотову виднее, зачем ему такой футболист.

Тем более, перестраховался – взяли Сашу Зделара. Сербу 27 лет, отличается трудолюбием, имеет лидерские качества, что для обновленного состава ЦСКА актуально. Поиграл в «Олимпиакосе», не задержался в «Мальорке», вернулся домой в «Партизан». Не раскрылся рано, редко попадался на глаза наставникам сборной. Но у Саши неплохая репутация, толковый дальний удар. Как и Мендес, умеет выбрать передачу, отрезающую соперников. Работает правой ногой, неплох без мяча.

Теперь у Федотова почти два полевых состава

Уточнение «полевых» важно, ведь в воротах Акинфеев, которому никто не будет искать сейчас альтернативу. А вот другие линии разнообразили, насколько могли. Милан Гайич – основной правый защитник команды, а при случае его подстрахует Набабкин. В середине обороны Кирилл тоже играет, как и хавбек Зайнутдинов. Дополняют игру Дивеева, который должен брать на себя лидерские функции и руководить всей обороной. Фукс уже тренируется в общей группе, но ему еще надо набрать форму.

Поскольку Федотов свято верит в «3-4-3», то дефицит в центре защиты самый очевидный. Но о футболистах, которых просматривают, еще поговорим, а пока фиксируем, что когда вернется в обойму Щенников, то на левый фланг будет два профильных игрока – Георгий и Мойсес, что позволяет переместить Облякова на другую позицию. Очевидно, что везли взрослого легионера из Бразилии, поскольку хотят использовать Ивана или в середине поля, или даже в атаке. Не стоит забывать, что всегда можно перейти на «3-5-2», причем вторым форвардом способен быть тот же Карраскаль.

Набирают центральных хавбеков, окончательно передвинулся в середину Кучаев, туда же могут переместить Облякова, сделав его эдаким Нобоа. Неплохой план, хотя важно уточнить – ни Зделар, ни Мендес не играют чисто в опорной зоне так, как Мухин, поэтому молодой Максим может остаться основным игроком. От его прогресса многое зависит, как и от работы Медины, Карраскаля и дуэта форвардов. После матча против «Пари НН» критиковали именно Чалова и Заболотного, поскольку у Федора и Антона были явные голевые шансы. Третий гол хоронил бы надежды Галактионова на камбэк и обезопасил ЦСКА даже в случае дубля Сулейманова. На таком уровне нет мелочей.

Заинтриговали кандидатами в центр обороны

В том самом ролике с намеком на четверку новичков ЦСКА оставил «пасхалку» — на компьютере главного скаута были открыты две вкладки. Первая – 23-летнего гондурасца Хосе Гарсии из «Олимпии», но его агент отрицает переговоры, а вторая – известного 30-летнего француза Тимоте Колоджейчака из «Сент-Этьена». Не исключено, что «армейцы» просто дурачатся и водят всех за нос. Хотя важно отметить, что знаменитый французский клуб в прошлом сезоне занял 18-е место и вылетел из Лиги 1.

Опытный Тимоте, который провел за «Сент-Этьен» 122 матча, стал свободным агентом. До этого крепкий левша из франко-польской семьи играл за «Ниццу», «Севилью», «Боруссию» М, и даже мексиканский «Тигрес», то есть готов к путешествиям. Посмотрим, чем закончатся переговоры, но появление такого опытного игрока вряд ли плохой знак, пусть даже он представлял команду, которая вылетела. Зато играл основе – 30 поединков, может занять место в центре защиты и даже на левом фланге обороны. Колоджейчак точно в списке интересных вариантов, раз у ЦСКА поменялась концепция – Федотов убедил Бабаева, что можно подписывать не только молодых.

Логично, ведь положительный результат в сезоне «армейцы» ждут седьмой год, а много заработать при расставании с молодыми футболистами сейчас невозможно. Кроме центральных защитников, в идеале хорошо бы найти нападающего, но не исключено, что Карраскаль будет вторым форвардом, а первым останется Чалов. Заболотный будет выходить на замену и попытается реже попадать в антисборную тура. Кроме данных игроков, ЦСКА берет еще одного центрального защитника – «Насьонал», куда вернулся Луис Суарес, подтвердил переход Хоакина Сосы.

У 20-летнего высокого защитника, играющего левой ногой, как и Колодзейчак, интересная фамилия матери – Романюк, корнями из восточной Европы, но может быть уругвайкой, ведь несколько десятков тысяч славян в давней футбольной стране проживают сотню лет. У Хоакина также есть также итальянское гражданство. Соса — сырой футболист, но кудрявый блондин играет по-настоящему смело и даже авантюрно. Посмотрим, сможет ли вытеснить Зайнутдинова на скамейку.

Федотов делает все по уму. Раз есть возможность набрать легионеров, то нужно ею пользоваться. Россиян в заявке с лихвой, лишь бы играли по-человечески. Среди новичков могут быть такие нестабильные, как Гбамен и Языджи. Но никто не заставит ЦСКА сохранять иностранных футболистов на долгие годы. А когда все будут в заявке, получите обойму из двух составов, при здоровой конкуренции это стратегически верный подход. Например, если играть в три центральных, то нужно шесть человек в обойме.