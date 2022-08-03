Растворившийся в «Зените» Бакаев, Агаларов в «Ахмате», Игнатьев в «Локомотиве». Смотрим на «повышения» игроков в РПЛ

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сегодня, 16:34

Кто-то уже вписался в новые команды.

Этим летом сразу несколько игроков из клубов Российской Премьер-лиги ушли на повышение в более статусные команды. «Зенит» подобрал двух легионеров у «Сочи», сами сочинцы – форварда у «Крыльев Советов», «Локомотив» взялся реабилитировать карьеру Ивана Игнатьева, а «Спартак» снова провернул сделку с самарцами. Разбираем наиболее интересные из подобных трансферов.

Родригао («Сочи» — «Зенит»)

Подписание контракта с чемпионом страны априори можно считать повышением. Бразилец наработал на него всего за год. Состав южан 26-летний защитник пополнил прошлым летом – и сразу стал основным в тройке центральных. Вместе с ним выходили Ванья Дркушич, Игорь Юрганов, либо Данила Прохин. Трансферная стоимость Родригао возросла, летом пришло предложение от «Зенита». Такой вариант сам по себе долго обдумывать не надо. Но вместе с тем в «Сочи» стал намечаться спад в игре – ушел Владимир Федотов, благодаря которому южане и взяли серебро прошедшего розыгрыша РПЛ . Логичность трансфера в этих реалиях уже не поддавалась сомнению.

Сейчас у Родригао все хорошо в Санкт-Петербурге. Конкуренцию за место в старте он выиграл, сейчас играет в связке с Деяном Ловреном. На дистанции подменять бразильца сможет Дмитрий Чистяков или Нуралы Алип. На данный момент футболист идеально вписывается в новый клуб.

Матео Кассьерра («Сочи» — «Зенит»)

Еще один выходец из южного клуба, присоединившийся к «Зениту» этим летом. В «Сочи» он также был игроком основы, но как уже было сказано, — в клубе намечается спад по результату из-за ухода наставника и двух игроков, формирующих костяк. Сочинцам без них придется трудно, зато эти футболисты в Санкт-Петербурге начнут выигрывать трофеи.

Правда, у Кассьерры с адаптацией немного сложнее – его превосходство не так неоспоримо, как у Родригао в центре обороны. У «Зенита» есть наконечник Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой в тройке нападения. Семак также попробовал поднять Клаудиньо ближе к атаке. В запасе есть Зелимхан Бакаев. Насколько успешной получится борьба за место в старте, покажет время, но пока 25-летний колумбиец лишь на пути к победе – об этом сигнализирует и скромная одна голевая передача в первых трех матчах. Ни один из них футболист, к слову, не провел от свистка до свистка.

Зелимхан Бакаев («Спартак» — «Зенит»)

Полузащитник быстро испортил изначально нейтральное отношение фанатов «красно-белых» к своему уходу в «Зенит» — говорил, что в Санкт-Петербурге ему спокойнее и что теперь он счастлив:

Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь. Это серьёзный вызов. Мой переход точно войдёт в историю.

Пока в памяти остаются лишь его интервью, но не игра за «Зенит». На поле в каждом из последних трех матчей Зелимхан провел не больше 26 минут, а единственный гол – реализованный пенальти. Конкуренцию Мостовому Бакаев проигрывает.

Антон Зиньковский («Крылья Советов» — «Спартак»)

Сделка была закрыта быстро и без лишнего шума. Возникали вопросы, как Абаскаль разместит на поле Зиньковского и Промеса – они дублировали позиции друг друга. Но фанаты вспоминали о проблеме не так часто из-за эмоций. При этом оставлять Антона в запасе выглядело бы решением, не оправдывающим потраченных денег.

Пока именно такой сценарий и реализуется – если российского вингера встраивать в стартовый состав, потребуется либо переходить на 4-3-3 (Зиньковский справа), либо в случае сохранения 4-3-1-2 садить на скамейку Промеса/Мозеса, что при их нынешней форме невозможно. Скорее всего, Гильермо в ближайшее время предпримет новую попытку игры в 4-3-3 с тройкой Промес-Соболев-Зиньковский. В голах «Спартака» Зиньковский тоже не участвовал, что усугубляет ситуацию.

Владислав Сарвели («Крылья Советов» – «Сочи»)

Молодой форвард был подписан южанами, чтобы потеря Кассьерры была не такой ощутимой и сгладилась в перспективе. Помогать ему в этом настроен Кристиан Нобоа – на двоих они могут закрыть прошлогодние 14 голов колумбийского нападающего. Но в новой команде еще надо заиграть.

С попаданием в старт у Сарвели проблем нет, в первом туре он поучаствовал в победе над «Торпедо» — забил победный гол. С тем, что он и в Самаре забил 9 мячей, появляется уверенность в сопоставимых успехах в новом клубе. По крайней мере, начало положено, и доверие со стороны тренерского штаба есть.

Гамид Агаларов («Уфа» — «Ахмат»)

Сюжет с новой командой лучшего бомбардира РПЛ -21/22 получил довольно среднюю развязку. Выбор довольно тривиальный, но прагматичный и пока правильный – в большую команду идти еще рано, нужно обрести стабильность.

Главная отличительная черта Гамида – голевое чутье и реализация. «Ахмату» нужен как раз такой форвард – Агаларов явно сильнее Ильина в этих аспектах и поможет забить больше. Команда же может предложить молодому нападающему более качественный подбор игроков в старте – это не «Уфа» с привычным автобусом, так что помощи в атаке точно будет больше.

Если Талалаев обучит Агаларова, союз выйдет плодотворным – первый гол в новом коллективе Гамид уже забил.

Ильзат Ахметов ( ЦСКА – «Краснодар»)

Молодой полузащитник заглох в ЦСКА хотя поначалу его относили к главным активам «армейцев». В результате москвичи решились не продлевать с Ильзатом контракт, и он бесплатно ушел в «Краснодар».

Сейчас он не более чем игрок ротации – выходит с замены, за отведенное время значительной разницы не делает, по большей части спускается за мячом в опорную зону. В любом случае трансфер бесплатный, поэтому для глубины состава Ахметов подходит.

Иван Игнатьев (без клуба – «Локомотив»)

Когда-то самый перспективный российский нападающий решил вытянуть у «Краснодара» щедрый контракт (хотя по статистике запрашиваемых цифр точно не оправдывал). С этого началось его падение – сейчас оно привело к просмотру в «Локомотиве». Лишь после него москвичи решили подписать 23-летнего футболиста.

Даже при том, что времени прошло мало (он провел на поле еще меньше времени), его судьба в «Локо» воспринимается со скепсисом – на фоне непонятной ситуации с тренером в клубе могут так и не найти применение новому активу.