РФС объяснил новую схему проведения Кубка России

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сегодня, 18:16

РФС опубликовал новую схему проведения Кубка России.

Трофей будет разыгран в 2 этапа — первый пройдет с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финальный матч состоится в июне 2023 года. Схема плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Клубы, которые займут 1-е и 2-е место, выйдут в плей-офф «Пути РПЛ ». Команды с 3-го места попадут в плей-офф «Пути регионов», четвертые места вылетают из турнира.