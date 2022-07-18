Клубы Крыма, ДНР и ЛНР могут сыграть в отдельном чемпионате

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что в Госдуме намерены инициировать создание футбольной лиги с участием клубов Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Абхазии и Южной Осетии. В соревнованиях также рассматривается участие команд из Абхазии, Южной Осетии, Херсона, Запорожья и команд вузов Российской Федерации.

Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата. По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ . Она не будет относиться к структурам РФС [Российского футбольного союза], который, собственно, является членом ФИФА [Международной федерации футбола] и УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций].