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Клубы Крыма, ДНР и ЛНР могут сыграть в отдельном чемпионате

18 июля 2022, 20:05

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что в Госдуме намерены инициировать создание футбольной лиги с участием клубов Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Абхазии и Южной Осетии. В соревнованиях также рассматривается участие команд из Абхазии, Южной Осетии, Херсона, Запорожья и команд вузов Российской Федерации.

Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата. По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС [Российского футбольного союза], который, собственно, является членом ФИФА [Международной федерации футбола] и УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций].

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Источник: tass.ru
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