Кубок России превратили в Кубок Лиги. Будут группы и разделят 2 миллиарда рублей

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14 июля 2022, 21:49

Скрестили две идеи на базе старого турнира.

Решение приняли единогласно

В РФС не хотели создания Кубка Лиги, поскольку турнир из четырех групп для клубов РПЛ мог отвлечь от основного соревнования. Вот только разве не будет в новом формате старого Кубка России как раз нужного формата? 16 клубов высшей лиги вслепую проголосовали за то, что пока еще не представили.

Но надо отдать должное РФС – пошли на реформирование Кубка России, чтобы сделать турнир интереснее для публики и фаворитов. Также Мележиков из «Спартака» раскрыл, о какой сумме премиальных речь. Будут делить около 2 миллиардов рублей. Неплохие деньги, особенно с учетом слабых премиальных во внутренних турнирах.

Конечно же, новый Кубок не заменит еврокубки, куда мечтают вернуться через год. Слишком оптимистичная ставка, но создание турнира, в котором только фавориты чаще будут играть между собой, отложили, поскольку заревновали ребята из РФС . Говорят, дошло до рассылки писем счастья губернаторам. И владельцы «Зенита» противились — боялись, что их щедрый подарок клубам РПЛ через главного ТВ-вещателя обнулится, если Кубок РПЛ окажется интереснее для публики.

Формат достаточно запутанный

Работаем с проектом, но сразу констатируем, что объяснить публике идею надо с помощью людей, которые умеют это делать. А не так, как пытались продать голландскую реформу, которую многие участники РПЛ попросту не поняли. Один из этапов нового Кубка довольно прост. Все 16 клубов высшей лиги разделяются на четыре группы и сыграют свою Лигу чемпионов – 6 туров.

По две лучшие команды каждого квартета идут в четвертьфинал верхней части сетки – путь РПЛ . Третьи команды попадают в четвертьфинал нижней части сетки. Последние команды каждой группы сразу выбывают из турнира. Получается, что верхняя сетка всегда состоит строго из клубов РПЛ – плюс формата. А дальше включают наработки из киберспорта.

Если ваша команда проиграет два четвертьфинала Пути РПЛ , то попадет в нижнюю сетку. Сразу защита от скучного Суперфинала Кубка в «Лужниках». Без такого правила остался бы один финалист из РПЛ , а второй скорее оказался бы из низшей лиги, если бы представители элиты – третьи команды своих групп, не прошли в финал. В целом логичная система, которая позволяет вылетать из верхней сетки, но играть дальше. Сохраняют сильнейших, чтобы держать интерес публики.

Для низших лиг отдельный путь

Это не сегрегация, ведь даже любителей подумывали пустить в новый Кубок России. Логично, что остальные участники попытаются пройти в финал по другой части сетки, условно нижней. Будет отбор для представителей Первой и Второй лиг. Счастливчики в итоге встретятся с третьими клубами группового этапа, также с теми фаворитами, которые вылетят на ранних стадиях плей-офф.

Такая система позволяет «Рубину» встретить команду РПЛ лишь в основном плей-офф, но не получить записного фаворита. Слуцкий и Казань поставят на успех в Кубке России, ведь у нижней сетки свои преимущества. Играют против тех, кто слабее, или же встречают уже проигравших из числа сильных. Нормальная система, хотя немного запутанная. В нижней сетке, в отличие от Пути РПЛ , не будет спасительного второго шанса, но это не страшно.

Понятно, что новый формат позволяет самому хитрому пройти в Суперфинал. Например, ЦСКА попадает в плей-офф на «Зенит» и вылетает. Но дальше «армейцы» в нижней сетке по воли случая играют чаще с клубами из низших лиг и оказываются в «Лужниках», пока «Зенит» убирает с пути строго команды РПЛ . С другой стороны, а кто сказал, что сильным командам нужны поблажки? Уже на групповом этапе будет много матчей принципиальных соперников между собой.

Ценнейшая идея – групповой этап

В Кубке РПЛ именно это подкупало. Если сейчас по результатам в таблице разбить клубы на четверки, то получите в одном квартете «Зенит», ЦСКА , «Ростов» и «Химки». Классная группа, как и все другие. Например, «Спартак» мог бы сыграть против «Сочи», «Локомотива» и «Оренбурга». Уверены, что Абаскаль обязательно финиширует на первом или втором месте?

Впрочем, «красно-белые» и от третьего не откажутся. А если на четверки клубы будут поделены с помощью слепого жребия, только с условием, что в одном квартете не больше двух клубов из Москвы, то можно получить группу, вроде «Зенит», «Спартак», «Крылья Советов» и «Торпедо». Шикарный квартет, где полно интересных матчей. А дополнительные шесть поединков это хлеб и зрелище.

В плей-офф первое поражение для лучших клубов РПЛ не означает прямой вылет, и это тоже здорово – дополнительные игры. Формат новый, но знаем по реформе Лиги чемпионов и еврокубков в целом, что в УЕФА отказываются от привычного распорядка, поскольку нужно больше матчей. Но не так критически много, как планировали в Суперлиге из одной группы для всех клубов, вроде национального чемпионата. Групповой этап подарит классные матчи, а дальше все зависит от мотивации.

Похоже, в этот раз Кубок нужен всем

Всем нужны деньги, не будет животворящих премиальных УЕФА . И каждому нужен трофей, ведь в РПЛ разница между вторым и двенадцатым местами теперь мало что значит. Вот «Сочи» сейчас второй, а в Лигу чемпионов не попал. Через год будет двенадцатым и никуда не вылетит, останется в РПЛ . А вот если выиграет Кубок России в Суперфинале для победителей двух путей, то это новая страница в истории.

Всем московским клубам, «Зениту» и «Краснодару» кубок тоже нужен в новой реальности, где нет еврокубков, но будет групповой этап кубка для клубов РПЛ . Понятно, почему проголосовали за реформу единогласно. Предложения Пивоварова учли, фактически Кубок становится Кубком Лиги, только допускают участию команды из низших лиг, хотя им пробиться в финал будет сложнее, чем лучшим командам элиты.

Лишь четыре представителя низших дивизионов попадут в плей-офф нижней сетки. Нормальная идея для сезона, когда времени хватает, а мотивационная часть откровенно хромает. В РФС сохранили влияние, хотя и пошли на компромисс. В РПЛ защитили телевизионный продукт, но теперь будущему президенту Алаеву нужно доказывать всем участникам лиги, что третье место в чемпионате важнее, чем финал кубка.

Там ведь шанс на трофей, в отличие от пьедестала в чемпионате. Если «Зенит» легко защитит титул, то не удивляйтесь, что Кубок станет самым интересным футбольным блюдом сезона и финансовым источником для клубов. Новый турнир станет более непредсказуемым, а выиграть трофей может команда, которая не раз проиграет в группе и даже в плей-офф.