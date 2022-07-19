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Команды блогеров начнут свой путь в Кубке России в августе

19 июля 2022, 18:31

Команды блогеров 2Drots и «Амкал» начнут выступление в Кубке России с 17 августа.

Коллективы стартуют в турнире с предварительного раунда. Точное решение по данному поводу будет принято после того, как Исполком РФС утвердит обновленный формат соревнования.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
20 июля в 08:10, ред.
Давайте тогда уж и матч ветеранов блогерского цеха против ветеранов Зенита. Капитаном блогеров-ветеранов назначим Меддисона, тренером - Юру Хованского, он как раз по комплекции почти Слуцкий. Питерцы их выиграют 10:0. В совете директоров Газпрома будет праздник, ведь важно не только пропихивать везде клуб с Невы, нужен ещё и оглушительный результат.
протон
протон
20 июля в 00:22
Ужас, консервативные деды опять разводят гумоз, мол "раньше такого не было ". Как по мне, очень интересная инициатива, лично мне, как нейтральному зрителю, очень симпатизируют команды-аутсайдеры, это коллективы, победам которых ты действительно радуешься.
Блогеры получат бесценный опыт, соперники сыграют при большом количестве людей на стадионе и с большим онлайном в трансляции, чего у них никогда не было (может и не будет больше). Все в выигрыше
d1metras
d1metras
19 июля в 22:22
ооо а вот цирк уродов подъехал)))
memphis
memphis
19 июля в 22:00
А Влад А4 будет? Дети спрашивают?)
makkie
makkie
19 июля в 21:56
Пусть побыстрее вылетают.
Шоумены )))
008Maximus
008Maximus
19 июля в 20:37
Команда пастухов их выбъет в 1/256
David Young
David Young ответ старина (раскрыть)
19 июля в 19:50
Попытка популяризировать футбол, полагаю.
старина
старина
19 июля в 19:36
Глянул я как то пару игр этих задротусов и прочего амКала на одном ресурсе...Сплошной мат,драки и провокации.Не понимаю,зачем эти туловища пускают в Кубок.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 июля в 19:16
Интересно-интересно, а АмКАЛ это название клуба ?
А от какого слова назвали ?
Gahi
Gahi
19 июля в 19:07
По названию команды блогеров 2Drots больше подойдёт игра в "Дартс". Чтобы задуматься, как провести свободное время, многие выбирают "Дартс". Так называют увлекательные спортивные состязания, когда участники с расстояния метают дротики в круглую мишень. Игра в Дартс – отличный способ развлечь ребенка, семью и компанию друзей. А так же своих подписчиков, тем как хорошо блогеры умеют метать дротики, развлекаясь.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ VALENCIA C.F. (раскрыть)
19 июля в 18:59
И не говори, так и до Англии недалеко, где в кубке 8-й дивизион играет. А дальше что? Групповой этап отменят?
Little Caprice
Little Caprice
19 июля в 18:48
Пусть играют. В серьёзную стадию всё равно не пройдут, а так хоть порадуются немного.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
19 июля в 18:35
Цирк не иначе!
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