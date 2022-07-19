Команды блогеров начнут свой путь в Кубке России в августе

Команды блогеров 2Drots и «Амкал» начнут выступление в Кубке России с 17 августа.
Коллективы стартуют в турнире с предварительного раунда. Точное решение по данному поводу будет принято после того, как Исполком РФС утвердит обновленный формат соревнования.
Блогеры получат бесценный опыт, соперники сыграют при большом количестве людей на стадионе и с большим онлайном в трансляции, чего у них никогда не было (может и не будет больше). Все в выигрыше
Блогеры получат бесценный опыт, соперники сыграют при большом количестве людей на стадионе и с большим онлайном в трансляции, чего у них никогда не было (может и не будет больше). Все в выигрыше
Шоумены )))
Шоумены )))
А от какого слова назвали ?
А от какого слова назвали ?