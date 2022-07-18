В Англии игрокам младше 12 лет запретят играть головой

Футбольная ассоциация Англии (FA) получила одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на установление запрета на преднамеренную игру головой у футболистов младше 12 лет. На данный момент это новшество будет применено в тестовом порядке.
С этого сезона данную меру начнут проверять, если ее одобрят, то уже с сезона 2023/24 вышеназванная возрастная группа получит запрет на игру головой во всех футбольных матчах.
Данная мера вызвана результатами исследований, согласно которым бывшие футболисты чаще обычных людей умирают из-за проблем с головным мозгом.
Ну а так что, в целом я согласен, бить головой не очень полезно, особенно когда у тебя кости и прочие органы её формируются. Да и футболистами из детей станет только пару процентов. Пусть лучше ногами усерднее играют.
Пи.Си. Вот только что делать с теми, кто занимается боксом или другими единоборствами, где часты удары по голове? В гимнастики и акробатики спортсмены вообще практически инвалиды. В баскетболе спины и суставы все больные. И вообще профессиональный спорт калечит ...
Ну а так что, в целом я согласен, бить головой не очень полезно, особенно когда у тебя кости и прочие органы её формируются. Да и футболистами из детей станет только пару процентов. Пусть лучше ногами усерднее играют.
Пи.Си. Вот только что делать с теми, кто занимается боксом или другими единоборствами, где часты удары по голове? В гимнастики и акробатики спортсмены вообще практически инвалиды. В баскетболе спины и суставы все больные. И вообще профессиональный спорт калечит ...
PS я бы еще запретил бы бухать футболистам, вот это скорей всего больше влияет на их голову и здоровье чем мяч.
PS я бы еще запретил бы бухать футболистам, вот это скорей всего больше влияет на их голову и здоровье чем мяч.
известный итальянский оперный вокалист Андреа Бочелли, обожающий футбол
и являющися страстным болельщиком Интера, в детстве и сам немножко играл.
Родился он с глаукомой, перенёс немало операций, но продолжал поигрывать.
И вот как-то получил мячом в голову и ослеп окончательно и насовсем.
Как раз в 12 лет..
известный итальянский оперный вокалист Андреа Бочелли, обожающий футбол
и являющися страстным болельщиком Интера, в детстве и сам немножко играл.
Родился он с глаукомой, перенёс немало операций, но продолжал поигрывать.
И вот как-то получил мячом в голову и ослеп окончательно и насовсем.
Как раз в 12 лет..