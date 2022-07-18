В Англии игрокам младше 12 лет запретят играть головой

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18 июля 2022, 18:24

Футбольная ассоциация Англии (FA) получила одобрение Международного совета футбольных ассоциаций ( IFAB ) на установление запрета на преднамеренную игру головой у футболистов младше 12 лет. На данный момент это новшество будет применено в тестовом порядке.

С этого сезона данную меру начнут проверять, если ее одобрят, то уже с сезона 2023/24 вышеназванная возрастная группа получит запрет на игру головой во всех футбольных матчах.

Данная мера вызвана результатами исследований, согласно которым бывшие футболисты чаще обычных людей умирают из-за проблем с головным мозгом.