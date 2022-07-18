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В Англии игрокам младше 12 лет запретят играть головой

18 июля 2022, 18:24

Футбольная ассоциация Англии (FA) получила одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на установление запрета на преднамеренную игру головой у футболистов младше 12 лет. На данный момент это новшество будет применено в тестовом порядке.

С этого сезона данную меру начнут проверять, если ее одобрят, то уже с сезона 2023/24 вышеназванная возрастная группа получит запрет на игру головой во всех футбольных матчах.

Данная мера вызвана результатами исследований, согласно которым бывшие футболисты чаще обычных людей умирают из-за проблем с головным мозгом.

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Перевод с bbc.com
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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
19 июля в 01:52, ред.
Одно точно знаю - пора вводить многослойные смягчающие шлемы из искусственной кожи, пусть игра головой в атаке превратится не в удары а в подправления мяча. это того стоит. Зато никто не будет перманентно сотрясать мозг и больше никто не повторит судьбу Перхуна.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 июля в 23:48
Совсем с ума сошли. Они бы лучше 3.14-ов запрещали.
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 июля в 23:06
Да, конечно, вы правы, он мог бы и поберечься.
У меня это больше к слову пришлось. Как увидел цифру 12, так сразу и вспомнил, получилось действительно не очень-то корректно..

Но в принципе я ещё имел ввиду, что бурно растущие организмы всегда
значительно более уязвимы, чем взрослые, у растущих разные системы
зачастую развиваются с разными скоростями и это нередко приводит
к общим разбалансировкам, сильно повышает уязвимость, в том числе скрытую.

И тогда от повышенных нагрузок возможны проблемы и у вполне здоровых детских организмов, которые (проблемы) у взрослых обычно не возникают при сходных воздействиях
Птица Феникс
Птица Феникс
18 июля в 22:05
Ничего страшного в таком запрете нет.
Futurista
Futurista
18 июля в 21:06
Правильное решение...англосаксы и так на голову слабые...
AlanW 1
AlanW 1
18 июля в 20:57
Вспоминается серия южного парка "сарказмобол"

"А давайте вообще наденем на мальчиков бюстгальтеры, а мяч заменим на воздушный шар, ведь мы же не хотим, чтобы ребята получили царапины.
По правилам каждый член команды должен быть предельно вежливым к соперникам, должен хорошо обниматься и не толкаться."

Понятно, что детей надо защищать от возможных последствий травмы, но применяйте защиту головы. Как в хоккее или боксе.

Я все конечно понимаю, но если это сделают до 12 лет, то потом могут поднять возраст и выше, до 14 или 15 скажем. И в итоге получим поколение футболистом не умеющих играть головой вообще.
баск
баск
18 июля в 20:41
Может кому интересно будет-

известный итальянский оперный вокалист Андреа Бочелли, обожающий футбол
и являющися страстным болельщиком Интера, в детстве и сам немножко играл.
Родился он с глаукомой, перенёс немало операций, но продолжал поигрывать.
И вот как-то получил мячом в голову и ослеп окончательно и насовсем.
Как раз в 12 лет..
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 20:29
Кожаные мячи били шнуровкой по головам футболистам,и многие из тех поколений старались компенсировать этот несущественный "ущерб"приобретением второй профессии,на оставшуюся жизнь.А лёгкие пластиковые так травмируют нынешних,что они нихрена в жизни не хотят.кроме денег,суперкаров и тёлок.Неплохо бы посчитать,кто из футболистов РПЛ где-то пытается повысить свой человеческий потенциал к окончанию футбольной карьеры.Только одного знаю пока,кто где-то учится,даже если это и представляется достаточно условным пока.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 июля в 19:58
Это системная глупость
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 июля в 19:47, ред.
Ну давайте боксерам запретим бить по лицу, да и вообще бить. Футбол - контактный вид спорта, потому травмы и повреждения неизбежны, и, чем раньше ребенок это поймет тем легче будет ему сделать выбор не только в спорте но и в жизни, ибо прилетит по любому. Представьте состояние детиночки, как он или она в 18 лет узнает, что в любимом футболе по голове может достаться бобо, и как это раньше не было очевидно!? Короче, фигнёй страдать не надо, ладно
Знатог
Знатог
18 июля в 19:46
А если серьёзно, то что-то я не слышал чтобы футболисты умирали из-за проблем с головой. В основном от сердца. После карьеры от выпивки и курения. И вообще жить вредно, от этого все умирают.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июля в 19:46
Они и так с головой не дружат, хотят спасти бошки свои.
Знатог
Знатог
18 июля в 19:41
Согласный я. Это же фут-бол а не хэд-бол.
Неэгоист
Неэгоист
18 июля в 19:41
Так в футболе именно головой и надо играть... Остальное это придатки...
Птица Феникс
Птица Феникс
18 июля в 19:38
Вот будет
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 19:26
Да и ногами надо запретить !
pomor45
pomor45
18 июля в 19:15
Возможно стоило бы подумать о специальном защитном шлеме для детей. Всё-таки практику игры головой надо нарабатывать с самого начала занятий футболом.
4bxb5zqdzj8m
4bxb5zqdzj8m
18 июля в 18:52
Вот такой будет футбол
DXTK
DXTK
18 июля в 18:44
Скажем Для нападающих это не проблема.....ну нельзя головой можно плечом забивать, а также пяткой и через себя когда идет навес. это не проблема. только интересно как защитникам в такой ситуации играть вынося мяч из штрафной при навесе, может играть руками как вратарь?

PS я бы еще запретил бы бухать футболистам, вот это скорей всего больше влияет на их голову и здоровье чем мяч.
shlomo
shlomo
18 июля в 18:40
Ничего страшного в таком запрете нет. В этом возрасте минимум голов, когда бьют акцентированно головой. Обычно просто голову подставляю в центре поля при выносе. Ещё в моём детстве в 70-е годы об этом шёл разговор, чтобы детям запретить бить головой по мячу.

Ну а так что, в целом я согласен, бить головой не очень полезно, особенно когда у тебя кости и прочие органы её формируются. Да и футболистами из детей станет только пару процентов. Пусть лучше ногами усерднее играют.

Пи.Си. Вот только что делать с теми, кто занимается боксом или другими единоборствами, где часты удары по голове? В гимнастики и акробатики спортсмены вообще практически инвалиды. В баскетболе спины и суставы все больные. И вообще профессиональный спорт калечит ...
FenixSL
FenixSL
18 июля в 18:30
это как?
о людях думают?
так не бывает
allemz
allemz
18 июля в 18:27
Балотелли больше всех повезло, отделался лишь интеллектуальной травмой
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