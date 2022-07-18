В Англии намерены бороться с затяжками времени

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18 июля 2022, 22:31

В АПЛ будут бороться с затяжками времени матчей.

В этом поможет система использования десяти мячей. Одним будут играть футболисты, другой будет находиться у резервного арбитра, еще по два будут расположены у каждого угла поля. Отмечается, что два мяча за воротами должны располагаться таким образом, чтобы не мешать работе системы Hawk-Eye, которая фиксирует пересечение лицевой линии. Болбоев будет минимум восемь, от них Премьер-Лига требует одинаково расторопных действий с домашней и гостевой командой.

Ранее в Англии предложили запретить детям играть головой.