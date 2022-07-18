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В Англии намерены бороться с затяжками времени

18 июля 2022, 22:31

В АПЛ будут бороться с затяжками времени матчей.

В этом поможет система использования десяти мячей. Одним будут играть футболисты, другой будет находиться у резервного арбитра, еще по два будут расположены у каждого угла поля. Отмечается, что два мяча за воротами должны располагаться таким образом, чтобы не мешать работе системы Hawk-Eye, которая фиксирует пересечение лицевой линии. Болбоев будет минимум восемь, от них Премьер-Лига требует одинаково расторопных действий с домашней и гостевой командой.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
pomor45
pomor45
19 июля в 21:52
Введите чистое время игры, уберите лимит замен, замены проводите, как в хоккее без остановки игры, внезапно приболевших футболистов отправляйте с поля немедленно и не менее, чем на полчаса, чтобы как следует подлечился. Потери времени сократятся очень заметно.
Nazi
Nazi
19 июля в 11:58
Не надо бороться с ветряными мельницами. Введите чистое время и пусть себе лежат на газоне как поленья..
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 июля в 11:53
Англия - не исключение. Валяются не меньше других.
альсато
альсато
19 июля в 10:50
Да хоть СТО болбоев, и сто мячей за пределами поля, но НИКТО меня не заставит БЕЖАТЬ и подавать аут или угловой, или вводить мяч от воротили, или пробивать стандарт!)))))...выход единственный-фиксированное время игры!..и пущай валяются хоть до утра))))
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 июля в 10:44
Действительно!..Не припомню случая, когда у игрока уступающей команды-сводило ноги)))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 июля в 09:32, ред.
Футбол - динамичная игра, с самым большим периметром поля и покрываемым игровым расстоянием. Кто играл, тот знает, что размер паузы во время вброса из-за боковой кардинально меняет ситуацию, потому как даже за лишние 2-3 секунды соперник успевает перегруппироваться, закрыв свободных игроков, и тем самым нивелировав численный перевес по позиции. Когда все прикрыты, игрок, вбрасывающий мяч, начинает поиск освободившихся, исполняя ложные замахи, превращая упущенные 2-3 секунды уже в 5-7 секунд. Поэтому резон в лишних мячиках и увеличении кол-ва мальчиков есть.

Англичане оч. тяжелы на подъём в вопросе всяких новшеств, потому как консервативны до одури. Поэтому..., прежде чем поднять свою большую попу и делать какие-либо телодвижения, они тыщу раз заранее всё обдумают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 июля в 08:56, ред.
В АПЛ не больно то без причины валяются и корчатся на газоне... Там сами тренеры и болелы это дело пресекают на корню. Есть конечно исключения, как и везде, но потеря темпа в Англии из-за симуляций крайне низка на фоне той же Италии или Испании.
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 08:42
Давно пора навести порядок.
1 984
1 984
19 июля в 01:59
Это правильно.
Остапчук 67
Остапчук 67
19 июля в 01:40
У них получится...
nikoladolgov
nikoladolgov
19 июля в 00:13
Ну а что , родоначальники, им можно !
Баобаб
Баобаб
18 июля в 23:45, ред.
Ага, ещё один мячик запасной в трусах у главного арбитра. Бредятина.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июля в 23:34, ред.
Пусть с затяжками на колготках борются.....

Придумали ерунду какую то...заняться нечем...
На сколько будет быстрей игра если болбоев будет 8 а не 6...если мячиков будет 10 а не 5 ???
На 30 секунд...??......максимум...
Никогда команда желающая сохранить результат не будет торопиться....как и арбитр никогда на 100% не определит симулирует игрок или и впрямь травмирован....
75s7katxym44
75s7katxym44
18 июля в 23:31
Нужное решение
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 июля в 23:08
Основные затяжки времени случаются не из-за того, что круглого рядом нет, а потому, что по некоторым футболистам театр плачет, а, отнюдь не футбол. По сему, хоть всё поле мячиками усыпь, толку не будет
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 22:39
Надо бороться с лежачими кривляками, которые затягивают время. Самое удивительное это то, что ноги сводит у игроков команды, которую счет устраивает. Они же валятся и корчатся от боли как при открытом переломе при любом столкновении. И чем слабее команда, тем раньше ее игроки начинают умирать на зелёном газоне.
David Young
David Young
18 июля в 22:39
Это хорошая инициатива.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 22:33
Опять ? Да сколько можно ?
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