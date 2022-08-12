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Алдонин: «ЦСКА может доставить сложности и неприятности обороне „Зенита“»

сегодня, 19:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что «Зениту» будет непросто в матче с «армейцами».

Сможет ли ЦСКА отобрать очки у «Зенита»? Вообще верится в это, судя по старту чемпионата. Понятно, что это тяжёлая задача — отобрать очки у «Зенита» в Питере. За последнее время это мало кому удаётся. Старт чемпионата добавляет оптимизма. Вызывает опасения игра в обороне. Мы прекрасно понимаем возможности ЦСКА в атаке и возможности игры «Зенита» в атаке. Такой проверки обороны ЦСКА ещё не было в этом чемпионате. То, что ЦСКА способен доставить сложности и неприятности обороне «Зенита», — в этом я не сомневаюсь.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:49
Посмотрим что получится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:48
С этим трудно спорить...
Гость
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