Промес: «Нужно продолжать удивлять соперников»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура РПЛ.
В первом тайме мы играли медленно и не так часто прессинговали. Во втором тайме мы стали играть агрессивно и даже посмотрите наш первый гол, он стал результатом нашего хорошего прессинга на чужой половине поля, так что сделали работу над ошибками. Мы идем от игры к игре. Нужно хорошо подготовиться к матчу и продолжать удивлять соперника.
Прессинг, в отбор кидаются, пяточки, многоходовочки, голы забитые в розыгрыше, не припомню чтоб Спартак так играл.
Одна из тех немногих игр, где хорошо сыграл весь состав. Первый по-настоящему хороший матч Мартинса, Промес, где надо, затащил, Зиньковский и забил, и проходы у него были неплохие. Но впереди тяжелые матчи.
До этого момента предлагал не перехваливать Спартак, но сейчас все, начиная от игроков, и заканчивая тренером, достойны похвалы. Не 5+ , но твёрдая пятёрка. Отдельно - Антоха супер!!! Иногда они возвращаются!!!
Прессинг, в отбор кидаются, пяточки, многоходовочки, голы забитые в розыгрыше, не припомню чтоб Спартак так играл.
Одна из тех немногих игр, где хорошо сыграл весь состав. Первый по-настоящему хороший матч Мартинса, Промес, где надо, затащил, Зиньковский и забил, и проходы у него были неплохие. Но впереди тяжелые матчи.
До этого момента предлагал не перехваливать Спартак, но сейчас все, начиная от игроков, и заканчивая тренером, достойны похвалы. Не 5+ , но твёрдая пятёрка. Отдельно - Антоха супер!!! Иногда они возвращаются!!!