Промес: «Нужно продолжать удивлять соперников»

Нападающий «Спартака» прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура РПЛ .

В первом тайме мы играли медленно и не так часто прессинговали. Во втором тайме мы стали играть агрессивно и даже посмотрите наш первый гол, он стал результатом нашего хорошего прессинга на чужой половине поля, так что сделали работу над ошибками. Мы идем от игры к игре. Нужно хорошо подготовиться к матчу и продолжать удивлять соперника.