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Промес: «Нужно продолжать удивлять соперников»

сегодня, 22:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура РПЛ.

В первом тайме мы играли медленно и не так часто прессинговали. Во втором тайме мы стали играть агрессивно и даже посмотрите наш первый гол, он стал результатом нашего хорошего прессинга на чужой половине поля, так что сделали работу над ошибками. Мы идем от игры к игре. Нужно хорошо подготовиться к матчу и продолжать удивлять соперника.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:58
Мне кажется или Спартак больше похож на Барселону нежели сама Барселона сейчас?
Прессинг, в отбор кидаются, пяточки, многоходовочки, голы забитые в розыгрыше, не припомню чтоб Спартак так играл.

Одна из тех немногих игр, где хорошо сыграл весь состав. Первый по-настоящему хороший матч Мартинса, Промес, где надо, затащил, Зиньковский и забил, и проходы у него были неплохие. Но впереди тяжелые матчи.
До этого момента предлагал не перехваливать Спартак, но сейчас все, начиная от игроков, и заканчивая тренером, достойны похвалы. Не 5+ , но твёрдая пятёрка. Отдельно - Антоха супер!!! Иногда они возвращаются!!!
протон
протон
сегодня в 22:56
Спартак, что ты творишь?!? Пожалуйста продолжай!))
протон
протон
сегодня в 22:56
Вот такой Спартак нужен, с победой!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:55
Удивите болельщиков стабильностью, у нас нервы то не железные
Futurista
Futurista
сегодня в 22:54
Удивлять и удалять...
Гость
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