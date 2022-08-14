Абаскаль: «Я не считаю, что у нас больше шансов на победу, чем у „Динамо“»

Главный тренер «Спартака» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Динамо».

Весь наш штаб был на матче «Динамо» против «Краснодара». Мы думаем о сопернике следующего тура. «Краснодар» очень силён и тактически, и физически. Остановить их не так просто. Каждый матч разный, если потерять концентрацию, то можно всё потерять. Я не считаю, что у нас больше шансов на победу, чем у «Динамо».