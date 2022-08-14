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Абаскаль: «Я не считаю, что у нас больше шансов на победу, чем у „Динамо“»

сегодня, 22:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.08.2022 в 17:30 Не начался

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Динамо».

Весь наш штаб был на матче «Динамо» против «Краснодара». Мы думаем о сопернике следующего тура. «Краснодар» очень силён и тактически, и физически. Остановить их не так просто. Каждый матч разный, если потерять концентрацию, то можно всё потерять. Я не считаю, что у нас больше шансов на победу, чем у «Динамо».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:26
Заруба должна быть знатная...
Capral
Capral
сегодня в 23:18
Динамо перестраивается, приходит в себя, после того маразма, который оставил после себя физручина. Процесс- болезненный, сложный. Много игроков ушло. Спартак на ходу, смотрится боевито, весело, агрессивно. У Спартака шансов побольше, конечно, но ,если Йоканович сыграет разумно, хитро, то вполне можно побороться, что, я и желаю любимому ДИНАМО!!!!!!! Вобщем, посмотрим....

p.s.у Спартака, достаточно проблемных мест, которыми, надо только правильно воспользоваться.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:58
Время покажет кто чего добьётся.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:56
Терять очки нельзя...Динамо не топ...
drug01
drug01
сегодня в 22:55
Значит согласны на ничью!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:54
Шансы есть , Шварц уехал
протон
протон
сегодня в 22:48, ред.
Говорит как Пеп и Клопп) А затем душит да)
Гость
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