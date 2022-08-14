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Талалаев: «Тренерский штаб порычал на команду в перерыве»

сегодня, 17:46
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Химками» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ.

Боевая игра. Дебют у тренера дает всплеск команде. Мне очень понравился первый тайм, был рад игре. Солидно, надежно, очень сбалансировано. Потом, как всегда бывает при счете 0:2, были немного убаюканы. Хоть мы порычали в перерыве. Понимали, что могли заменами активизировать игру, но играли так солидно, что менять ничего не хотелось.

К сожалению, потеряли нить игры, нам пришлось вмешиваться. «Химки» — опытная команда, они поучаствовали, и стали додавливать нас как удав. Здорово, что смогли забить третий гол.

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drug01
drug01
сегодня в 18:31
Есть пути подхода к победе?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:47
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