Нурмагомедов: «„Спартак“ будет конкурировать с „Зенитом“ за чемпионство»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

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