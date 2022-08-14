Нурмагомедов: «„Спартак“ будет конкурировать с „Зенитом“ за чемпионство»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Сегодня очень хорошо сыграли. Команда нравится. Чемпионство? Будет конкурировать с «Зенитом» — точно. Как конкурировать с деньгами «Зенита»? Заработать деньги!
Хотел бы я купить «Спартак»? Нет, я — болельщик, нужно все‑таки с реальностью контактировать. Так‑то все хотят, чтобы я МЮ купил
Но есть ещё желающие футбольные клубы...
Но есть ещё желающие футбольные клубы...
Думаю Зениту тоже будет интересно.
Думаю Зениту тоже будет интересно.