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Нурмагомедов: «„Спартак“ будет конкурировать с „Зенитом“ за чемпионство»

сегодня, 22:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

Сегодня очень хорошо сыграли. Команда нравится. Чемпионство? Будет конкурировать с «Зенитом» — точно. Как конкурировать с деньгами «Зенита»? Заработать деньги!

Хотел бы я купить «Спартак»? Нет, я — болельщик, нужно все‑таки с реальностью контактировать. Так‑то все хотят, чтобы я МЮ купил

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ zyxel410 (раскрыть)
сегодня в 22:46, ред.
То есть если "превосходный" Зенит не выигрывает он просто теряет очки, а если выигрывает Спартак, то против него плохо играли?)...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 22:40
Максимум его участия в футболе - пнуть мяч в начале матча и не промахнуться
112910415
112910415
сегодня в 22:36
весной посмотрим
pomor45
pomor45 ответ zyxel410 (раскрыть)
сегодня в 22:33
Это привилегия народной команды. У народной команды не может быть недостатков и соперников - только враги и заговорщики.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:33
С Федуном невозможно
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:24
немножко не соглажусь, надоедает не сам факт гегемонии, а методы. Наконец-то фармы питерские 6очков дали, скоро и питер очки отдаст
протон
протон ответ zyxel410 (раскрыть)
сегодня в 22:23, ред.
Вам бы не хотелось конкурировать с сильными соперниками? Ничего против не имею. Для меня на сегодня Зенит в РПЛ топ клуб
zyxel410
zyxel410 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:22
Не надо путать превосходство Зенита , который достаточно часто теряет очки, и плохую игру собственных команд. Только у нас очень модно не видеть игры своей команды. Вот сейчас болельщики СМ рады и довольны, их клуб хорош, но как только начнутся первые проблемы - они не будут искать проблемы в клубе, они начнут искать виноватых на стороне.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:19
купи Анжи
Futurista
Futurista
сегодня в 22:16
Это пока всего лишь отличный старт...что тоже немало...но весь сезон еще впереди...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:14
Сложно не согласиться...
Но есть ещё желающие футбольные клубы...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:14
Не надо петь од... Надо просто делать хорошо своё дело.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:10
Если прицел не собьется
протон
протон
сегодня в 22:09, ред.
Очень хотелось бы. Надоедает гегемония в РПЛ одной команды уже лет 5. Ничего плохого не имею против Зенита, но конкуренция нужна для повышения интереса к этому виду спорта.
Думаю Зениту тоже будет интересно.
Гость
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