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ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА

сегодня, 12:45
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Во вторник, 16 августа, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Были рассмотрены обращения футбольного клуба ЦСКА и департаментов судейства и инспектирования РФС

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с отменой взятия ворот «Зенита» на 80-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 90-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Зенит» №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры. ВАР правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №55 Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА №78 Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентировано первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 13:57
По большому счету в этом матче Кукуян нигде не накосячил
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 13:56, ред.
Все мы знаем, что для Зенита свои правила, которые могут корректироваться от игры к игре.
Очередные позорные доводы от РФС и ЭСК. Если насчет пенальти я могу как-то согласится, то гол отменили чистейший, и не надо что-то придумывать нелепое, как они делают.
P.S.: не фанат ЦСКА - просто произвол судейский уже надоел, особенно в сторону Зенита. У питерцев и так все хорошо, зачем им еще подсуживать? Я не против этого клуба, но решения должны быть объективными.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 13:52
пенальти там и близко не было, а вот после просмотра разных повторов видно, что Карраскаль с Ловреном был на одной линии и офсайда скорее всего не было ( не стоит забывать, когда судьи сомневаются в правильности своего решения момент трактуется в пользу атаки) лично я не заметил какого-нибудь предвзятого судейства, удивило только как быстро VAR принял решение по офсайду армейца ( показали нам переговоры арбитров, впринципе многие и из нас могут там сидеть😂 все спорные эпизоды опирались на судью на бровке и решения сами не принимали, пенку на Чалове видели все и повторы там не нужны были...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:45
Кто бы сомневался в этом решении ...) Все чиновничьи посты сейчас ими заполнены , как саранча на всех деревьях
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 13:40
Удивили прям… там что клуб, что судейский корпус, что ТВ - все с одной кормушки…
drug01
drug01
сегодня в 13:32
Всё идёт по плану с верху????
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:29
"Все решения были оплачены в полном объеме, о чем свидетельствуют предъявленные арбитром Павлом Кукуяном чеки из банкомата "Газпромбанка" и, соответственно, не имеют под собой никаких оснований для отмены"
kolpino08
kolpino08
сегодня в 13:28
не удивительно.
потому что - правда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:10
Абаскаль обыграет Семака хоть с эск хоть с вар хоть в десятером. У нас хитрый тренер и он подстроттся под ситуацию и отберет у Семака трофеи
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 12:59
Вот это поворот! Неужели ЭСК, финансируемое Газпромом, не нашли ошибок в матче Газпромовской команды, который освещало ТВ, финансируемое Газпромом, и судил судейский корпус, получающий премии, в различных формах, от Газпрома?
Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 12:54
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 12:50
    Смешно было бы предположить иное. ЭСК и РФС в неоплатном долгу перед Газпромом.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 12:50
    Значит так должно и быть.
    3_DEIVID_5
    3_DEIVID_5
    сегодня в 12:49
    Я заметил, что теперь ЭСК выбрало позицию поддерживать судей, даже если все заметили, что они откровенно накосячили.
    Гость
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