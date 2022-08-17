ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА

Во вторник, 16 августа, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС . Были рассмотрены обращения футбольного клуба ЦСКА и департаментов судейства и инспектирования РФС

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с отменой взятия ворот «Зенита» на 80-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 90-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Зенит» №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры. ВАР правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча.