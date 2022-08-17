ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА

Во вторник, 16 августа, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Были рассмотрены обращения футбольного клуба ЦСКА и департаментов судейства и инспектирования РФС
ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с отменой взятия ворот «Зенита» на 80-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 90-й минуте матча.
Решения комиссии:
1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Зенит» №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры. ВАР правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы.
2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №55 Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА №78 Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентировано первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде.
Очередные позорные доводы от РФС и ЭСК. Если насчет пенальти я могу как-то согласится, то гол отменили чистейший, и не надо что-то придумывать нелепое, как они делают.
P.S.: не фанат ЦСКА - просто произвол судейский уже надоел, особенно в сторону Зенита. У питерцев и так все хорошо, зачем им еще подсуживать? Я не против этого клуба, но решения должны быть объективными.
Очередные позорные доводы от РФС и ЭСК. Если насчет пенальти я могу как-то согласится, то гол отменили чистейший, и не надо что-то придумывать нелепое, как они делают.
P.S.: не фанат ЦСКА - просто произвол судейский уже надоел, особенно в сторону Зенита. У питерцев и так все хорошо, зачем им еще подсуживать? Я не против этого клуба, но решения должны быть объективными.