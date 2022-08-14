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Бывший футболист ЦСКА призвал картографов рассмотреть эпизод с Карраскалем

сегодня, 15:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит18.03.2023 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал информацию о том, что телеканал «Матч Премьер» провел линию офсайда в моменте с Хорхе Карраскалем в матче 5-го тура РПЛ c «Зенитом».

Считаю, что судьи просто перестраховались в этой ситуации, ведь там если и был офсайд, то сантиметров 10.

Знаете, я вот сейчас смотрю на картинку, которую вы прислали, и мне очень сложно сказать, был ли офсайд в этом эпизоде или нет! Это нужно вам позвонить картографам, пусть они и посмотрят.

В целом, сейчас правила такие, что судьи могут трактовать эпизоды в любую сторону. Даже когда мяч попадает в руку, ведь и в таких моментах могут свистнуть как в одну сторону, так и в другую. А говорить с судьями бессмысленно во время матча, они стали неприступной крепостью — скажешь слово, а тебе сразу покажут карточку.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 15:59
Со спутника из космоса надо проверить для чистоты эксперимента
alexamit
alexamit
сегодня в 15:57
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:49
    У нас в стране необычный футбол и называется он газпромовский футбол, здесь правила несколько другие и судьи необычные.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:45
    Судьям ничего говорить нельзя!
    протон
    протон
    сегодня в 15:44
    Вроде уже показали
    Гость
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