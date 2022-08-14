Бывший футболист ЦСКА призвал картографов рассмотреть эпизод с Карраскалем

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал информацию о том, что телеканал «Матч Премьер» провел линию офсайда в моменте с в матче 5-го тура РПЛ c «Зенитом».

Считаю, что судьи просто перестраховались в этой ситуации, ведь там если и был офсайд, то сантиметров 10.

Знаете, я вот сейчас смотрю на картинку, которую вы прислали, и мне очень сложно сказать, был ли офсайд в этом эпизоде или нет! Это нужно вам позвонить картографам, пусть они и посмотрят.

В целом, сейчас правила такие, что судьи могут трактовать эпизоды в любую сторону. Даже когда мяч попадает в руку, ведь и в таких моментах могут свистнуть как в одну сторону, так и в другую. А говорить с судьями бессмысленно во время матча, они стали неприступной крепостью — скажешь слово, а тебе сразу покажут карточку.