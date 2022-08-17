«Съездил за верёвкой, скоро за маслом поеду». Бородюк — об отставке

прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время он будет уволен из «Торпедо».

Сейчас только съездил за веревкой, а скоро за маслом поеду (смеется). Но стульчика не будет. Веревка зачем нужна? За грибами с ней пойду.

Но то, что мне сказали в клубе, я вам сейчас не скажу. Давайте мы с вами потом запишем очень хорошее интервью. Я уже обещаю это в течение 25 лет? Ну так приходите!