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«Съездил за верёвкой, скоро за маслом поеду». Бородюк — об отставке

сегодня, 16:17

Александр Бородюк прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время он будет уволен из «Торпедо».

Сейчас только съездил за веревкой, а скоро за маслом поеду (смеется). Но стульчика не будет. Веревка зачем нужна? За грибами с ней пойду.

Но то, что мне сказали в клубе, я вам сейчас не скажу. Давайте мы с вами потом запишем очень хорошее интервью. Я уже обещаю это в течение 25 лет? Ну так приходите!

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Все комментарии
AleS
AleS ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 17:01
У Бородюка как-будто крыша протекает, понятно почему игроки не могут результат показать...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:01
Шутит, и то хорошо.
Loko57
Loko57
сегодня в 16:40
Очень странный диалог))
agent Smith.
agent Smith.
сегодня в 16:33
Матч Янг Бойз - Андерлехт.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
agentSmith
agentSmith
сегодня в 16:28
Матч РФШ - Линфилд.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:24
Он трезвый давал интервью?
agent_Smith
agent_Smith
сегодня в 16:24
Матч Цюрих-Хартс.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
agent.Smith
agent.Smith
сегодня в 16:19
Матч Аполлон-Олимпиакос.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
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