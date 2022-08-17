Кержаков может возглавить «Торпедо»

«Торпедо» в ближайшее время объявит об отставке Александра Бородюка с должности главного тренера клуба.
По данным источника, основным кандидатом на роль нового наставника московского клуба является Александр Кержаков.
После пяти туров «Торпедо» занимает 15-е место в РПЛ, набрав 1 очко.
Ну а так что, у НН тоже был состав не для РПЛ, Кержакову надо пробовать, если оставит их в РПЛ, значит действительно не плохой тренер из него вырастет. Хотелось бы конечно на него в более солидной команде посмотреть, но пока надо доказывать свою состоятельность любыми способами.
Ну а так что, у НН тоже был состав не для РПЛ, Кержакову надо пробовать, если оставит их в РПЛ, значит действительно не плохой тренер из него вырастет. Хотелось бы конечно на него в более солидной команде посмотреть, но пока надо доказывать свою состоятельность любыми способами.