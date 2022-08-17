Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кержаков может возглавить «Торпедо»

сегодня, 13:09

«Торпедо» в ближайшее время объявит об отставке Александра Бородюка с должности главного тренера клуба.

По данным источника, основным кандидатом на роль нового наставника московского клуба является Александр Кержаков.

После пяти туров «Торпедо» занимает 15-е место в РПЛ, набрав 1 очко.

Все новости
Кержаков заявил, что готов рассмотреть предложение «Торпедо»
Сегодня, 13:22
Слухи«Торпедо» принял решение уволить Бородюка
Сегодня, 12:26
«Завтра всё объявим». В «Урале» отреагировали на слухи о назначении Юрана
14 августа
СлухиЮран возглавит «Урал»
14 августа
Агент Рубенса прокомментировал интерес «Спартака» к своему клиенту
13 августа
Уткин предложил президенту «Урала» стать главным тренером клуба
13 августа
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:36
Если придет в Торпедо, то может сделать что-то похожее на НН. Второе дыхание для Торпедо, так сказать, хотя учитывая то, что усиливаться там никто и не собирается, то цели у Торпедо схожие с прошлогодним НН-вернуться обратно вниз и не отсвечивать.

Ну а так что, у НН тоже был состав не для РПЛ, Кержакову надо пробовать, если оставит их в РПЛ, значит действительно не плохой тренер из него вырастет. Хотелось бы конечно на него в более солидной команде посмотреть, но пока надо доказывать свою состоятельность любыми способами.
s3a6vwzfrfc3
s3a6vwzfrfc3
сегодня в 13:30
Сможет ли помочь он команде
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:19
Я думаю что это правильное решение руководства клуба . Могу пожелать Кержакову только Удачи , если конечно это правдивая информация !
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:17
Очень хорошее решение!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 