Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне.
Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство. Все зависит от них. По составу «Спартак» — один из главных претендентов на чемпионство. Это точно.
В общем, подопечным Абаскаля пожелаем терпения и удачи. В следующем туре их ждет настоящее испытание в лице принципиального соперника московского "Динамо".
Надеемся на интересную титульную гонку в этом сезоне!
В общем, подопечным Абаскаля пожелаем терпения и удачи. В следующем туре их ждет настоящее испытание в лице принципиального соперника московского "Динамо".
Надеемся на интересную титульную гонку в этом сезоне!