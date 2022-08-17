Бывший футболист сборной России считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне.

Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство. Все зависит от них. По составу «Спартак» — один из главных претендентов на чемпионство. Это точно.