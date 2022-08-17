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Широков: «„Спартак“ — один из главных претендентов на чемпионство»

сегодня, 11:51

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне.

Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство. Все зависит от них. По составу «Спартак» — один из главных претендентов на чемпионство. Это точно.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:27
Не стоит забывать, что сейчас начало сезона
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:23
Хочешь провала Спартака?
Говори, что он главный. Тогда он вознесётся до неба и от своей самоуверенности и мании величия разобьётся о скалы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:18
Хотелось бы, но пока рано делать выводы.
32united
32united
сегодня в 12:14
Главный претендент на чемпионство? Не хочется ставить под сомнения слова Романа Николаевича, но в аспекте гегемонии Зенита за последнии годы, в чемпионство красно-белых верится с трудом. Да и за первые 5 туров у "Спартака" были не самые грозные соперники. А может еще и результат Супер Кубка заставляет сомневаться...
В общем, подопечным Абаскаля пожелаем терпения и удачи. В следующем туре их ждет настоящее испытание в лице принципиального соперника московского "Динамо".
Надеемся на интересную титульную гонку в этом сезоне!
Futurista
Futurista
сегодня в 12:13
Рома широкий эксперд...

ABir
ABir
сегодня в 12:05
Здесь согласен с Ромой, другие вряд ли навяжут серьезную борьбу Зениту на протяжении всего чемпионата. Да, и Спартаку не просто будет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:52
Ну если Рома такое сказал, то точно не будет чемпионом...:)))))
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