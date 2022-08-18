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Ковардаев — новый главный тренер «Торпедо»

сегодня, 13:29

Пресс-служба «Торпедо» объявила имя нового главного тренера команды.

Руководить командой будет Николай Николаевич Ковардаев, с февраля 2022 года работавший главным тренером «Торпедо-2».

К тренерскому штабу «Торпедо» присоединились Андрей Львович Гордеев и тренер вратарей Анатолий Викторович Рожков.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:25
Вот умыли так умыли,
тут не скажешь ничего-
кандидатами ВСЕ были,
а избрали НИКОГО.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:45, ред.
Ну теперь всё ясно с задачами Торпедо на сезон .
Чётким , отточенным шагом подбив каблуки подковками , звонким эхом обратно в ФНЛ 🚶‍♂️ 💨💨💨.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:42
Николай Николаевич Ковардаев имеет большой опыт в тренерской карьере, но есть один минус, главным он не работал.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:35
где они таких тренеров находят?
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