Ковардаев — новый главный тренер «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила имя нового главного тренера команды.
Руководить командой будет Николай Николаевич Ковардаев, с февраля 2022 года работавший главным тренером «Торпедо-2».
К тренерскому штабу «Торпедо» присоединились Андрей Львович Гордеев и тренер вратарей Анатолий Викторович Рожков.
тут не скажешь ничего-
кандидатами ВСЕ были,
а избрали НИКОГО.
тут не скажешь ничего-
кандидатами ВСЕ были,
а избрали НИКОГО.
Чётким , отточенным шагом подбив каблуки подковками , звонким эхом обратно в ФНЛ 🚶♂️ 💨💨💨.
Чётким , отточенным шагом подбив каблуки подковками , звонким эхом обратно в ФНЛ 🚶♂️ 💨💨💨.