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Алаев единогласно избран новым президентом Российской Премьер-Лиги

сегодня, 12:12

16 августа на внеочередном общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги состоялись выборы президента РПЛ.

Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата – Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Александра Александровича новым руководителем РПЛ. Срок полномочий составит пять лет.

Александр Алаев – восьмой президент в истории лиги. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко (2001–2003), Валерий Филатов (2003, и.о.), Евгений Гинер (2003–2004), Юрий Заварзин (2004–2006), Михаил Воронцов (2006–2007), Сергей Прядкин (2007–2021) и Ашот Хачатурянц (2021–2022).

С 2012 года Александр Александрович работал в РФС, где занимал должности исполнительного и генерального директора, исполнял обязанности президента, а с 2019-го был генеральным секретарём. С февраля 2021-го по июль 2022-го возглавлял Футбольную национальную лигу в роли президента.

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