Алаев единогласно избран новым президентом Российской Премьер-Лиги

16 августа на внеочередном общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги состоялись выборы президента РПЛ .

Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата – Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Александра Александровича новым руководителем РПЛ . Срок полномочий составит пять лет.

Александр Алаев – восьмой президент в истории лиги. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко (2001–2003), Валерий Филатов (2003, и.о.), Евгений Гинер (2003–2004), Юрий Заварзин (2004–2006), Михаил Воронцов (2006–2007), Сергей Прядкин (2007–2021) и Ашот Хачатурянц (2021–2022).