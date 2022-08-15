Ганчаренко — новый главный тренер «Урала»

Бывший наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко стал новым главным тренером «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
Напомним, что специалист уже работал в «Урале» — в 2015 году.
Бывший наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко стал новым главным тренером «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
Напомним, что специалист уже работал в «Урале» — в 2015 году.
А по факту возвращение психа в РПЛ. Урал - это сегодняшний уровень Ганчаренко. Более сильные команды он не тянет и начинает психовать.
А по факту возвращение психа в РПЛ. Урал - это сегодняшний уровень Ганчаренко. Более сильные команды он не тянет и начинает психовать.