Ганчаренко — новый главный тренер «Урала»

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сегодня, 13:28

Бывший наставник ЦСКА и «Краснодара» стал новым главным тренером «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Напомним, что специалист уже работал в «Урале» — в 2015 году.