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Ганчаренко — новый главный тренер «Урала»

сегодня, 13:28

Бывший наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко стал новым главным тренером «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Напомним, что специалист уже работал в «Урале» — в 2015 году.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 14:38
Урал ещё покажет себя,Эрик пока не набрал форму
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:32
Удивительно! А так не по-доброму расстались с Ивановым и вот он опять Ганчара нанимает! Ну это всё равно намного лучше, чем Шалимов, слабейший российский тренер. А лучше бы взяли Юрана, тот бы точно вытащил Урал со дна.
David Young
David Young ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:21
Почему не агроном?
dok66
dok66
сегодня в 14:19
Не похоже на Иванова . И это после того позорного побега Гончаренко опять в команде .
makkie
makkie
сегодня в 14:18
Судя по фото - реально физрук или трудовик )))

А по факту возвращение психа в РПЛ. Урал - это сегодняшний уровень Ганчаренко. Более сильные команды он не тянет и начинает психовать.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 14:13
Ну это один из лучших тренеров в РПЛ, в ЦСКА он перегорел, если восстановился и есть силы на футбол, то Уралу повезло, а вот соперникам Урала нет...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:09
А вот Ганчаренко, налетай подешевело !
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:08
Точно.🤣
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 14:05
Так фаны ЦСКА уже ждали, когда он сбежит, а он всё не сбегал)
memphis
memphis
сегодня в 14:04
И где те мамкины инсайдеры про Брана?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:57
Гогниева решили не брать, а решили попытаться остаться в РПЛ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 13:56, ред.
Фиг Уралу,а не дог с ними.🤣
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:54, ред.
Иванов,держи его на привязи,лучше паспорт отбери,сбежит.🤣🤣🤣 А так удачи ему в Урале.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 13:54
Ждем Урал в ФНЛ по итогу сезона.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 13:36
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 13:31
    Удачи картофельному папе. Хотя не очень уже не него верю. Со времён его успехов уже целая плеяда относительно молодых (я имею в виду не возраст, а опыт, так Вите всего 45) тренеров преуспела - Осинькин, Федотов и т.п. Даже Юран успеха добился.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:30
    Потренирует пару матчей и найдет причину сбежать.
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