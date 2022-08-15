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Ганчаренко назвал причину, по которой вернулся в «Урал»

сегодня, 18:30

Виктор Ганчаренко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Урала».

Отличная погода. Запах травы на стадионе, от которого я уже отвык. Достаточно хорошо мне знакомые места, поэтому отличное настроение. Ожидание волнительное перед работой. Надеюсь, у нас всe получится.

Мы с Григорием Викторовичем Ивановым уже давно знакомы. Нельзя сказать, что мы долго размышляли, лишь уточнили некоторые моменты. Это достаточно быстро произошло. «За» и «против» всегда есть.

Самый главный момент «за» — то, что уже очень хочется работать. Давно не проводил тренировку, хочется быстрее в это окунуться, тем более — выйти и провести игру.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:03
Это,кажется,путь в некуда,для обоих сторон!!!два раза заходить в одну воду?!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:00, ред.
Кому надо тот поймёт!
tyg2sxcnxfsz
tyg2sxcnxfsz
сегодня в 18:43
и чем думают в Урале, забыли как он уходил?..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:42
Думаю все более прозаично! Деньги! Работа хорошо оплачиваемая!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:39
Тен Хаг о возвращении в «Аякс»: "Уже отвык от запаха травы на стадионе"...:). Ну а так что, похвальное желание. Вспомнился фильм "Холодное лето 53-го", как там заключенный Копатыч мечтал: "Об одном жалею - годы... Так хочется пожить по-человечески! И поработать!"... Ну а кроме шуток, траву нюхать- это хорошо, но а Уралушку надо тащить с последнего места, а кто забивать то будет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:32
Причина одна,ты больше не кому не нужэн!
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