Бородюк покинул пост главного тренера «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила об отставке с поста главного тренера команды.

Футбольный клуб «Торпедо Москва» и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

Александр Генрихович Бородюк в качестве главного тренера работал в «Торпедо» (сентябрь 2013 — июнь 2014, март 2021 — август 2022). Он дважды выводил команду в Российскую Премьер-лигу — в 2014 и 2022 годах.

В сезоне 2021/22 черно-белые под руководством Бородюка стали победителями Первенства ФНЛ .

Вместе с Александром Бородюком принял решение покинуть «Торпедо» и его ассистент, тренер Виктор Лосев.