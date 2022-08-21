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Каррера: «Ошибка в игре с „Динамо“ не сломает Умярова»

сегодня, 17:33
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения красно-белых от «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ прокомментировал результативную ошибку Наиля Умярова.

Умяров обрезал всю команду, отдав передачу назад на нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который вышел один на один с Александром Селиховым и забил победный гол.

«Спартак» — это семья. Уверен, каждый человек в клубе поддержал Наиля после игры. Ошибаются даже великие футболисты. Сейчас ему нужно как можно скорее забыть о случившемся и работать дальше. Эта ошибка не сломает Умярова, а сделает его только сильнее.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:16
Да конечно, не в первой же .
Гость
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