Каррера: «Ошибка в игре с „Динамо“ не сломает Умярова»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения красно-белых от «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ прокомментировал результативную ошибку Наиля Умярова.
Умяров обрезал всю команду, отдав передачу назад на нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который вышел один на один с Александром Селиховым и забил победный гол.
«Спартак» — это семья. Уверен, каждый человек в клубе поддержал Наиля после игры. Ошибаются даже великие футболисты. Сейчас ему нужно как можно скорее забыть о случившемся и работать дальше. Эта ошибка не сломает Умярова, а сделает его только сильнее.