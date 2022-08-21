Каррера: «Ошибка в игре с „Динамо“ не сломает Умярова»

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сегодня, 17:33

Бывший главный тренер «Спартака» после поражения красно-белых от «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ прокомментировал результативную ошибку .

Умяров обрезал всю команду, отдав передачу назад на нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который вышел один на один с Александром Селиховым и забил победный гол.