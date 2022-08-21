Натхо: «Слуцкий обязательно вернёт „Рубин“ в РПЛ»

Экс-игрок «Рубина» и ЦСКА считает, что главный тренер казанцев сможет вернуть команду в Премьер-Лигу.

Последний сезон Леонида Слуцкого и «Рубина» был странным. Это можно объяснить ковидом и уездом иностранных лидеров — такое стало шоком для игроков, Слуцкого и руководства клуба. Последние полгода «Рубин» находился в ужасной ситуации, но считаю, со Слуцким они могут рассчитывать на возвращение обратно в РПЛ уже в этом сезоне. Он отличный тренер, который привык добиваться успехов. И мы уже видим как команда начала играть в Первой лиге. Слуцкий обязательно вернет этот большой клуб в РПЛ . Надеюсь, уже в следующем году.