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Натхо: «Слуцкий обязательно вернёт „Рубин“ в РПЛ»

сегодня, 15:25

Экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо считает, что главный тренер казанцев Леонид Слуцкий сможет вернуть команду в Премьер-Лигу.

Последний сезон Леонида Слуцкого и «Рубина» был странным. Это можно объяснить ковидом и уездом иностранных лидеров — такое стало шоком для игроков, Слуцкого и руководства клуба. Последние полгода «Рубин» находился в ужасной ситуации, но считаю, со Слуцким они могут рассчитывать на возвращение обратно в РПЛ уже в этом сезоне. Он отличный тренер, который привык добиваться успехов. И мы уже видим как команда начала играть в Первой лиге. Слуцкий обязательно вернет этот большой клуб в РПЛ. Надеюсь, уже в следующем году.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:36
Сомнительно. С Волгой, еле, еле душа в теле в большинстве и, то гол 20 номера в конце по моему был забит с нарушением. Перед прыжком верх он толкнул защитника рукой, то растилежился, а 20-ка, как ястреб взлетел и поймал лбом мяч.
Тем, ни менее с победой Рубин! И ее болел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:27
Судя по сегодняшнему матчу есть большие сомнения желанию Натхо.
Гость
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