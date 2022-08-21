Симеоне: «Обожаю Гризманна, он важен для команды»

Главный тренер «Атлетико» высоко отозвался о нападающем команды Антуане Гризманне.

После игры с «Хетафе» состоялся разговор по поводу сохранения Гризманна в команде. Многое было сказано о целях и задачах. Он быстро адаптируется, поскольку читает игру, технику и дает нам новые возможности в атаке.

Всем известно, что я его обожаю и ценю, он очень важен для игры и команды. Я надеюсь, что он продолжит играть на высоком уровне.