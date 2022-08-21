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Симеоне: «Обожаю Гризманна, он важен для команды»

сегодня, 12:50

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко отозвался о нападающем команды Антуане Гризманне.

После игры с «Хетафе» состоялся разговор по поводу сохранения Гризманна в команде. Многое было сказано о целях и задачах. Он быстро адаптируется, поскольку читает игру, технику и дает нам новые возможности в атаке.

Всем известно, что я его обожаю и ценю, он очень важен для игры и команды. Я надеюсь, что он продолжит играть на высоком уровне.

Права на француза принадлежат «Барселоне», он играет за клуб из Мадрида на правах аренды, срок которой истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Гризманн хочет остаться в «Атлетико».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:05
Жду сегодня от француза результативных действий!
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сегодня в 12:59
Это просто слова
Гость
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