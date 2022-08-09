Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Миронов: «Цель достигнута – на трибунах порядок, потому что они пустые»

сегодня, 17:16

Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал работу системы Fan ID.

Когда правительство вносило законопроект в Думу, депутатов заверили, что Минцифры тщательнейшим образом проработало процедуру и у болельщиков, не замеченных в хулиганстве, ни возникнет проблем с получением Fan ID. А на практике система, которую отрабатывали несколько лет, сейчас отказывает в выдаче карт даже сотрудникам клубов. Это в чистом виде головотяпство со взломом!

Цель, которую ставили инициаторы новшества, достигнута – на трибунах теперь полный порядок. Потому что они пустые. Нет людей – нет проблем! Чиновники довольны, правоохранителям меньше хлопот. Но нас это категорически не устраивает, ведь Fan ID бьет по российскому спорту, который и без того страдает от западных санкций. Очевидно, Дума должна вернуться к этому вопросу и постараться его решить до 1 декабря, когда новые требования должны распространиться на все стадионы страны.

Все новости
Источник: regnum.ru
Названо количество человек, оформивших Fan ID
Сегодня, 18:29
Терюшков: «Может быть, нужно отложить Fan ID»
Вчера, 18:17
Фанаты «Баварии» кричали «Hala Madrid» Левандовскому в Мюнхене
03 августа Видео
«Стадион может превратиться в обычный театр». Радимов — о Fan ID
02 августа
Роднина: «Никакой речи об отмене Fan ID быть не может»
01 августа
Госдума планирует провести совещание об эффективности работы системы Fan ID
01 августа
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:23
мысли озвучены верные !
а персонаж, их озвучивший, ни малейшего внимания не заслуживает !
Gloomy59
Gloomy59 ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 18:22, ред.
А что стадионы забиты!
Ты сам то был на стадионе!
Может хватит нас считать как б.....ов!
Посмотрим в октябре и ноябре!
И ГЛАВНОЕ - У НАС СБЕРБАНК НЕ МОЖЕТ СОХРАНИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!!!!

Есть маленький вопросик - А ЗАКОН "О КУРЕНИИ" работает?????
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 18:16
Господин Миронов, а ты был на стадионе, уверяя что трибуны пустые. Пустой твой популизм дешёвый.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:13
Зато можно спокойно смотреть футбол.
sv_1969
sv_1969 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 18:13
А может пусть вымирают)))
FenixSL
FenixSL ответ ZAITZEFF2011 (раскрыть)
сегодня в 18:13
не смотрят
zooveterinar
zooveterinar ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:13
Ляпота-то!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:12
Что и требовалося доказать,мы же не в англии,где поголовно ,на трибунах гадят,у нас если и проскакивает,то единичные случае,ну,бывает изредка,91 id не для нас,как имногое другое!!!
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
сегодня в 18:08
Неадекваты вместе с простыми болельщиками теперь смотрят обзоры матчей по телевизору
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:03, ред.
От fan ID страдает КДК, никто матерные кричалки не орёт, значит некого штрафовать, значит и сам комитет не нужен, лишаться работы, а семьи на что кормить, подумайте о КДК, им тоже кушать хочется, с каждым туром в РПЛ в России грустит ещё один безработный сотрудник КДК, их осталось так мало, не будьте равнодушными, не дадим им попасть в красную книгу.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:01
Нужно посадить тех, кто продвинул эту идею. Паспорт гражданина РФ - достаточный документ.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:58
Вообще зачем она нужна
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:58
может нам и футбол не нужен? скажем зачем театр без зрителей или ТВ без телезрителей
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:55
болтология чистой воды.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:47
Миронов простой пустобрех! Конечно он будет играть на этом! Решение проблемы он же не скажет! Но попиариться это мы за! Щас Никулин высрет что нить))
Elliada
Elliada
сегодня в 17:47
Возвращаемся в коронавирусные времена, когда вместо зрителей была графика и интершум
протон
протон
сегодня в 17:46
А что скажет Ирина роднина на слова Миронова?
протон
протон
сегодня в 17:45
Не просто бьет по спорту, оно убивает просто спорт
77kts7
77kts7
сегодня в 17:44
Зато отморозков меньше
trudogolik
trudogolik
сегодня в 17:44
Вообще зачем она нужна, можно же паспорту пускать. У нас и так каждый пук отслеживается.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 17:35, ред.
Система нормально не заработает пока еще денег на неё не выделят - еще 770 миллионов и будет нормально. По крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 17:31
Плохо, что нельзя нарисовать цифры как на выборах в госдуру или на президентских, пустой стадион всем виден.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:25
Это просто слова
6ybgfsb54fsh
6ybgfsb54fsh
сегодня в 17:21
Не знаю что лучше????
shlomo
shlomo
сегодня в 17:17
Ну а что...вот и порядок наступил...:)))))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 