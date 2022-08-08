Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Терюшков: «Может быть, нужно отложить Fan ID»

сегодня, 18:17

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о низкой посещаемости матчей РПЛ из-за введения Fan ID.

Надо смотреть и анализировать ситуацию, принимая во внимание то, что сейчас происходит. Работает ли качественно, тот сервис, который разработало Минцифры и отвечает ли он запросам болельщика? Почему мы фиксируем снижение посещаемости? Это связано с тем, что не все приняли эту систему, или с тем, что невозможно получить в удобном формате Fan ID? Здесь нужно очень серьезно разбираться, советоваться именно с клубами и болельщиками для того, чтобы понять, что не работает и скорректировать. Но сейчас есть закон, и никаких изменений в нем нет.

На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объеме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, были сложности при оформлении. Дальше надо глубоко анализировать и с правоохранительными органами говорить, насколько это реализуемо в быстрой перспективе. Может быть, нужно отложить. Но эта работа в любом случае должна быть проведена.

Все новости
Фанаты «Баварии» кричали «Hala Madrid» Левандовскому в Мюнхене
03 августа Видео
«Стадион может превратиться в обычный театр». Радимов — о Fan ID
02 августа
Роднина: «Никакой речи об отмене Fan ID быть не может»
01 августа
Госдума планирует провести совещание об эффективности работы системы Fan ID
01 августа
Бека Бека выступил с заявлением после перехода из «Локомотива» в «Ниццу»
01 августа
Карпин: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID»
01 августа
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:21
Отложить или запретить!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 