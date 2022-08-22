Павлюченко: «Федун — настоящий фанат „Спартака“ и любит футбол»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Каждый год слышу, что болельщики просят Федуна уйти и продать команду. Ну вот, сейчас он уходит из «Спартака». И трудно сказать, что будет дальше. Кто возглавит клуб? Как кто будет относиться к команде? Я знаю Арнольдовича уже давно, был в «Спартаке» под его руководством. Он хороший человек, который любил команд и делал для нее все. Он — настоящий фанат «Спартака» и любит футбол.

Думаю, это единственный, кто не спал и действительно переживал за команду, поэтому огромное спасибо за тот вклад, который он внес в команду и стадион. Федун многое сделал для «Спартака». Многие болельщики сейчас радуются, многие — нет. А что будет дальше — покажет время. А Федуну хочется пожелать успехов, вне зависимости от того, куда он уходит и где будет. Спасибо ему за все те годы, что он был в «Спартаке» и все то, что он сделал для команды.