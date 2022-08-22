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Гладилин: «Болельщики „Спартака“ будут с уважением относиться к Федуну»

сегодня, 13:15

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу Леонида Федуна в роли президента клуба.

Я так понимаю, что это чисто технический момент, ведь Федун — акционер «Лукойла», значит, там этот вопрос хорошо обсудили.

Леонид Арнольдович достойно управлял «Спартаком» все это время не только как спонсор, но и как президент и менеджер. Он вложил много средств на развитие клуба.

Сейчас у него непростая ситуация с бизнесом, наверное, есть какие-то проблемы по работе, которую нужно совмещать и с семейными делами. Нужно с пониманием отнестись к такому решению. Главное, что в клубе остается «Лукойл».

Федуну огромное спасибо за то, что он сделал. Он любит «Спартак», к нему с большим уважением будут относиться и футболисты, и болельщики.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:58
Любил "Динамо",а потом-"Спартак",
потел, на теме кипу теребя,
когда на поле что-то шло не так...
Но больше всех любил мужик себя.
ABir
ABir
сегодня в 13:43
Безусловно Федун заслуживает уважение, за преданность клубу. Для Спартака он сделал несоизмеримо больше всех вместе взятых, кто его так активно критиковал.
Хотя и ошибки конечно были, но всем известно, кто не ошибается.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:37
Не соглашусь с Гладилиным.
Да Федун много делал для Спартака. Вкладывал много денег, отстроил стадион, но вот как менеджер он был ужасен.
Брали людей на работу, а потом со скандалами их увольняли, постоянная перетасовка в руководстве, тренерская чехарда в его правление просто зашкаливает все разумные пределы. Каждый год в Спартаке менялось по два три тренера, это разве нормально для клуба, который претендует на звания топ в своём чемпионате? Думаю, что нет.
Думаю, что большинство болельщиков Спартака скажет ему спасибо, но ещё большее спасибо скажет за то, что ушёл из клуба.
Федун противоречивая личность для Спартака и думаю даже стадион не перевесит всего другого негативного.
makkie
makkie
сегодня в 13:32
Футболисты да, - он же кормил их ))
А вот болельщики отнюдь не все. Лично я не встречал кб, которые были в восторге от политики Федуна. Да и как тут быть в восторге? Одно чемпионство за 18 лет! И то, можно сказать, пальцем в небо, а не системный подход. Ужас!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:21
А за что?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:21
Если честно, работает плохо, но деньги есть.
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