Гладилин: «Болельщики „Спартака“ будут с уважением относиться к Федуну»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу Леонида Федуна в роли президента клуба.

Я так понимаю, что это чисто технический момент, ведь Федун — акционер «Лукойла», значит, там этот вопрос хорошо обсудили.

Леонид Арнольдович достойно управлял «Спартаком» все это время не только как спонсор, но и как президент и менеджер. Он вложил много средств на развитие клуба.

Сейчас у него непростая ситуация с бизнесом, наверное, есть какие-то проблемы по работе, которую нужно совмещать и с семейными делами. Нужно с пониманием отнестись к такому решению. Главное, что в клубе остается «Лукойл».

Федуну огромное спасибо за то, что он сделал. Он любит «Спартак», к нему с большим уважением будут относиться и футболисты, и болельщики.