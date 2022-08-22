Гладилин: «Болельщики „Спартака“ будут с уважением относиться к Федуну»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу Леонида Федуна в роли президента клуба.
Я так понимаю, что это чисто технический момент, ведь Федун — акционер «Лукойла», значит, там этот вопрос хорошо обсудили.
Леонид Арнольдович достойно управлял «Спартаком» все это время не только как спонсор, но и как президент и менеджер. Он вложил много средств на развитие клуба.
Сейчас у него непростая ситуация с бизнесом, наверное, есть какие-то проблемы по работе, которую нужно совмещать и с семейными делами. Нужно с пониманием отнестись к такому решению. Главное, что в клубе остается «Лукойл».
Федуну огромное спасибо за то, что он сделал. Он любит «Спартак», к нему с большим уважением будут относиться и футболисты, и болельщики.
Да Федун много делал для Спартака. Вкладывал много денег, отстроил стадион, но вот как менеджер он был ужасен.
Брали людей на работу, а потом со скандалами их увольняли, постоянная перетасовка в руководстве, тренерская чехарда в его правление просто зашкаливает все разумные пределы. Каждый год в Спартаке менялось по два три тренера, это разве нормально для клуба, который претендует на звания топ в своём чемпионате? Думаю, что нет.
Думаю, что большинство болельщиков Спартака скажет ему спасибо, но ещё большее спасибо скажет за то, что ушёл из клуба.
Федун противоречивая личность для Спартака и думаю даже стадион не перевесит всего другого негативного.
Да Федун много делал для Спартака. Вкладывал много денег, отстроил стадион, но вот как менеджер он был ужасен.
Брали людей на работу, а потом со скандалами их увольняли, постоянная перетасовка в руководстве, тренерская чехарда в его правление просто зашкаливает все разумные пределы. Каждый год в Спартаке менялось по два три тренера, это разве нормально для клуба, который претендует на звания топ в своём чемпионате? Думаю, что нет.
Думаю, что большинство болельщиков Спартака скажет ему спасибо, но ещё большее спасибо скажет за то, что ушёл из клуба.
Федун противоречивая личность для Спартака и думаю даже стадион не перевесит всего другого негативного.