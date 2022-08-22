Кавазашвили: «Критиковал Салихову, потому что были кадровые проблемы»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

Я бы поставил ему три с плюсом за работу. При Федуне был построен замечательный стадион, были завоеваны Кубок и чемпионство, это хорошие достижения.

Да, я критиковал его и Салихову, но по той лишь причине, что при них были кадровые проблемы – очень часто меняли тренеров, игрокам было сложно привыкать.

То, что Федун согласился продать свои акции – думаю, заслуга Алекперова, это очень сильный бизнесмен.

Сможет ли Хачатурянц справиться с ролью президента, если его пригласят в клуб? Я не возражаю насчет этой кандидатуры, ничего плохого о нем не слышал. Но было бы интересно, если бы появились инвесторы из Катара, например. У шейхов есть преимущество – они не лезут в работу тренерского штаба, просто ставят определенные задачи – добиться успеха, вот это было бы интересно!