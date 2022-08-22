Ловчев: «Федун и Салихова позорили „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Это правильное решение. Я, как председатель международного общества «Спартак», год с лишним назад обратился с открытым письмом в «Лукойл» к (Вагиту) Алекперову. Мое письмо подписали Кавазашвили, Гаврилов. Поддерживали его Тихонов, Титов, Аленичев. Писал Алекперову следующие вещи — разберитесь с этой парой, с Федуном и Заремой, они позорили команду. Я не говорил в данном случае о футболе. Я о поведении и их решениях. Тогда из «Лукойла» мне никто не ответил. Думаю, что сейчас это ответ на мое письмо.

«Лукойл» в «Спартаке» чуть ли не 20 лет. И за эти 20 лет по всем решениям было видно, что Федун плохо разбирается в футболе. В «Спартаке» было столько непонятных иностранцев. Но сравните с «Зенитом», он берет игроков сборной Бразилии, а «Спартак» — игроков сборной Люксембурга и Ямайки. И эти люди говорят о величии клуба. А когда Федун на первый план выпустил женщину, которая постоянно высказывала свое мнение и готова была разорвать всех, отвечая всем через прессу, «Спартак» стал вонючкой. Грубо говорю, конечно.

Но при этом нельзя не сказать Федуну спасибо за стадион, базу. В то время, когда пришел «Лукойл», «Спартак» был спасен финансами. Я благодарен им за спасение клуба. Мы же видели, что случилось с «Торпедо», какая ситуация была в «Динамо» долгое время. А «Спартак» все время был на виду, только люди не разбирались в футболе.