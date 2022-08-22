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Ловчев: «Федун и Салихова позорили „Спартак“»

сегодня, 13:36

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Это правильное решение. Я, как председатель международного общества «Спартак», год с лишним назад обратился с открытым письмом в «Лукойл» к (Вагиту) Алекперову. Мое письмо подписали Кавазашвили, Гаврилов. Поддерживали его Тихонов, Титов, Аленичев. Писал Алекперову следующие вещи — разберитесь с этой парой, с Федуном и Заремой, они позорили команду. Я не говорил в данном случае о футболе. Я о поведении и их решениях. Тогда из «Лукойла» мне никто не ответил. Думаю, что сейчас это ответ на мое письмо.

«Лукойл» в «Спартаке» чуть ли не 20 лет. И за эти 20 лет по всем решениям было видно, что Федун плохо разбирается в футболе. В «Спартаке» было столько непонятных иностранцев. Но сравните с «Зенитом», он берет игроков сборной Бразилии, а «Спартак» — игроков сборной Люксембурга и Ямайки. И эти люди говорят о величии клуба. А когда Федун на первый план выпустил женщину, которая постоянно высказывала свое мнение и готова была разорвать всех, отвечая всем через прессу, «Спартак» стал вонючкой. Грубо говорю, конечно.

Но при этом нельзя не сказать Федуну спасибо за стадион, базу. В то время, когда пришел «Лукойл», «Спартак» был спасен финансами. Я благодарен им за спасение клуба. Мы же видели, что случилось с «Торпедо», какая ситуация была в «Динамо» долгое время. А «Спартак» все время был на виду, только люди не разбирались в футболе.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:28
Теперь их нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:27
Завтра ..к утру...человек 80...в футболеразбирающихся....скажут : "Федун ушёл по моей инициативе".....
stavr74
stavr74
сегодня в 14:25
И это говорит человек который УНИЧТОЖИЛ мини-футбольный СПАРТАК
Запел 30н.
Танцует на костях Федуна .
Брызгает желчью .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:04
Арнольдыч и Зарема
руководили стрёмно-
на титул наиграли,
а после всё прос...
шацк
шацк
сегодня в 14:03
Серафимыч конечно еще тот аналитик и клоун, но с вонючкой в точку попал!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 13:59
Начали грязь лить.
ABir
ABir
сегодня в 13:50
Не все менеджеры должны разбираться в футболе, основная задача Федуна была разбираться с бесперебойным финансированием клуба. Он с ней успешно справился.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:38
Тут согласен с Ловчевым на все 100%
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