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Кафельников: «Стадион — единственное светлое пятно Федуна в „Спартаке“»

сегодня, 13:14

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Болельщики «Спартака» очень надеются, что такие перемены пойдут на пользу. Хуже уже быть и не могло. Будем смотреть вперёд с оптимизмом.

Что касается периода работы Федуна в «Спартаке», то тройка с минусом — это моя субъективная оценка. Скорее всего, это связано с малым количеством трофеев.

Не знаю, какой был его вклад в строительство стадиона, но за 18 лет это единственное светлое пятно из его управления «Спартаком», что у болельщиков и команды есть свой стадион. Это самое запоминающееся для меня.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:55
Он построил стадион,
взял его-и вышел вон!
ABir
ABir
сегодня в 13:54
Кафельникова забыли спросить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Ну хоть что-то.
Гость
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