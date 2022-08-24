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Агент Дзюбы: «Лежу на пляже — звонок от „Тоттенхэма“»

вчера, 11:03

Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы, признался, что его клиент мог в свое время перейти в «Тоттенхэм».

Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуриньо хочет купить на замену Дзюбу».

Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с „Зенитом“».

Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: «Ну, где Дзюба и где „Тоттенхэм“, вы бы еще про „Реал“» сочинили». Ну и как на такое реагировать?

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:01
Отличный агент))) Иди, говорит, разговаривай с Зенитом. Если отпустят, сам бумаги заполнишь, а я дальше отдыхать, всё давай, мне некогда, коктейль несут.
lobsterdam
lobsterdam ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:07
Таки то же ж Гольдман...
lobsterdam
lobsterdam ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:05
Маура, видимо, именно поэтому и уволили, что не смог подписать такого ценного кадра!
lobsterdam
lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:04
Ну, да - дело агента - комиссионные...
dok66
dok66
вчера в 15:39
У нас видимо в футболе больше нет тем , кроме как похождения Дзюбы . Или его агент , естественно за кзш , искусственно подогревает к нему интерес .
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:57, ред.
Это наверно пранкеры Вован и Лексус разминались перед более серьезными приколами)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:16
Я тут тоже на днях грядки копал, смотрю, пропущенный с непонятного номера, наверное Моур, замену Вене ищет...
sv_1969
sv_1969 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 14:16
Агаларов то получше зюбки будет)))
memphis
memphis
вчера в 14:07
Голову напекло на пляже, Дзюба и Кейн как Агаларов и Мбапе
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:52
"Иди разговаривай с Зенитом" - типичный агент))
это ты должен все диалоги вести, а игрок играть
makkie
makkie
вчера в 13:00
А не агенту ли Дзюба на радостях записал то видео?)))
Мол, уже предвкушаю переход в Тоттенхэм!
Искендер 1
Искендер 1
вчера в 12:57
3,14здеть не мешки таскать.
ДСА
ДСА
вчера в 12:42
Почему не Реал сразу?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:20
Шпорам повезло))
Futurista
Futurista
вчера в 12:09
Лежу на пляже...вдруг вызвали в Москву...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:55
Я правильно понимаю, что агент игрока, в обязанности которого входят переговоры с клубами по поводу трансфера, говорит своему игроку: "Иди договаривайся с Зенитом"? Ну это гениально!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:34
Я реагирую с известной долей юмора.Из-за того,что обе стороны не пользуются абсолютным доверием-как Вуткин,так и Гольдман,которого знаю ещё меньше.О прошлом все так горазды "новую историю" писать! Недаром говорят,что РОссия-страна с непредсказуемым прошлым.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:31
Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: „Ну, где Дзюба и где „Тоттенхэм“, вы бы еще про „Реал““ сочинили». Ну и как на такое реагировать? - Опять тем же маршрутом , через Амстердам к горячим пескам Майями Бич . И вот там то, какие только истории не приходят в голову .
ОПС
ОПС
вчера в 11:30
В январе на пляже в теплой стране хорошо.Там и сны такие сказочные снятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:28
Зачем эти воспоминания...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:18
Ахах)) ну надо же так насмешить Россию.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:15
Байки из склепа.
dc8kqm5yujve
dc8kqm5yujve
вчера в 11:11
когда это было?, да и правда ли...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:06
Что то агент разговорился.
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