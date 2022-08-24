Агент Дзюбы: «Лежу на пляже — звонок от „Тоттенхэма“»

Леонид Гольдман, агент , признался, что его клиент мог в свое время перейти в «Тоттенхэм».

Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуриньо хочет купить на замену Дзюбу».

Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с „Зенитом“».

Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: «Ну, где Дзюба и где „Тоттенхэм“, вы бы еще про „Реал“» сочинили». Ну и как на такое реагировать?