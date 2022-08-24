Дзюба мог перейти в «Фенербахче»

Леонид Гольдман, агент форвард «Адана Демирспор» , рассказал о других вариантах для своего клиента.

Еще зимой «Фенербахче» вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артем решил отложить вопрос о будущем в «Зените» и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах.