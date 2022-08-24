Дзюба мог перейти в «Фенербахче»

Леонид Гольдман, агент форвард «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, рассказал о других вариантах для своего клиента.
Еще зимой «Фенербахче» вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артем решил отложить вопрос о будущем в «Зените» и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.
Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах.
Дзюба может
Дзюба может
Всё что угодно
Дзюба может
Дзюба может
Всё что угодно
но согласимся : "хотел помочь команде оформить чемпионство" - это звучит заметно красивее ... )
но согласимся : "хотел помочь команде оформить чемпионство" - это звучит заметно красивее ... )
Был он как МЕССИ я бы не возмущался,а он обыкновенное бревно,балабол,лжец и наглец,то есть негативный человек со всех сторон жизни,даже будучи по нации украинцев называет себя русским.
Был он как МЕССИ я бы не возмущался,а он обыкновенное бревно,балабол,лжец и наглец,то есть негативный человек со всех сторон жизни,даже будучи по нации украинцев называет себя русским.
дыни,кабачки,арбузы,
и мечтал Артём вабче
поиграть в фенерБАХЧЕ.
Но на этого барана
раскошелилась Адана...
дыни,кабачки,арбузы,
и мечтал Артём вабче
поиграть в фенерБАХЧЕ.
Но на этого барана
раскошелилась Адана...