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Дзюба мог перейти в «Фенербахче»

вчера, 09:29

Леонид Гольдман, агент форвард «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, рассказал о других вариантах для своего клиента.

Еще зимой «Фенербахче» вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артем решил отложить вопрос о будущем в «Зените» и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:03
Ожидание Фенербахче, реальность Демиспор
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 20:17
Зачем столько внимания этому второсортному игрочишке? Ладно бы он в Бундеслигу или АПЛ перешел ещё понятно. Но перешел ведь в такую же среднюю футбольную лигу как и РПЛ.
a-league
a-league
вчера в 20:05
Но там своевременно ознакомились c содержимым Ютуба
valt134
valt134
вчера в 19:26
Чего уже сопли «мурыжить»? Он-игрок другой команды. Применительно к Дзюбе-одни сослагательные наклонения. Мог, да не смог… Он игрок другой команды. О Фенере пора забыть.
David Young
David Young ответ Vitalik Jertsalov (раскрыть)
вчера в 19:10
Так называемые "свиньи" особо и не против его перехода, насколько понимаю.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:28
Тут поиграет,дальше будет видно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:22
И снова "Дзюба мог..."

Дзюба может
Дзюба может
Всё что угодно
112910415
112910415
вчера в 15:13
зимой Артём торговался с Зенитом !
но согласимся : "хотел помочь команде оформить чемпионство" - это звучит заметно красивее ... )
Vitalik Jertsalov
Vitalik Jertsalov
вчера в 14:36
Дзюба для себя выбрал лучший вариант. Главное забивать и забивать. А свиньи могут хоть раз помолчать. Когда хотя бы Динамо забёйти то тогда поговорим :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:06, ред.
В следующей серии будет рассказ агента, как Дзюба отказал Барселоне и почему. Ждём. Люблю фантазии
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 13:49
Следующая новость: "Дзюба мог выиграть Золотой мяч"?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:36
Ну что Евреи они и в Турции ЕВРЕИ !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 12:58
Ты прав,я тоже так думал.Мне кажется рекламируют его за деньги отдельные сайты и личности как Мостовой итд,так как депутаты ДУМЫ открыто сказали,что после футбольной карьеры они сделают его депутатом ДУМЫ.
Был он как МЕССИ я бы не возмущался,а он обыкновенное бревно,балабол,лжец и наглец,то есть негативный человек со всех сторон жизни,даже будучи по нации украинцев называет себя русским.
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:49
Я думал Санта барбара с участием Дзюба закончился а нет , есть ещё второй сезон!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:17
А мог бы видео снимать
Гор Тищенко
Гор Тищенко ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:13
Причем тут грузинские футболисты.скатертью ему дорога
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:13
Да какая нам разница где он мог быть, оказаться, да хоть моделью в плейбое, главное где он сейчас.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:47, ред.
Пускай хоть там поиграет в адана споре!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:33, ред.
Лопал наш Артём от пуза
дыни,кабачки,арбузы,
и мечтал Артём вабче
поиграть в фенерБАХЧЕ.
Но на этого барана
раскошелилась Адана...
Gahi
Gahi
вчера в 10:16
Дзюба куда захотел туда и перешёл, а вариантов было достаточно. Главным вопросом для него был финансовый.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:03
Утомил уже этот Дзюба. На Хвичу бы лучше обратили внимание.
Elliada
Elliada
вчера в 10:00
Как же надоели каждый день новости про Дзюбу. Думал, найдет клуб и всё прекратится, но нет. Теперь Дзюба гол забил, молодец и так далее. Откуда такой ажиотаж к его персоне? Заурядный игрок
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:58
Теперь то уже какая разница как могло быть.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 09:54
А мог и Рубин или Факел…
drug01
drug01
вчера в 09:52
Он сейчас гвоздь программы!
32united
32united
вчера в 09:50
А есть смысл об этом говорить, когда футболист уже перешел в другой клуб?
54vanyuz5c5s
54vanyuz5c5s
вчера в 09:44
Новости вокруг одного человека
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:39
Эта страница ужа перевернута
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 09:35
а мог и в Тамбов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:35
Теперь уже поздно...
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