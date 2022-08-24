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Хадсон-Одои может перейти в «Байер»

вчера, 10:44

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перебраться в Германию.

Утверждается, что 21-летний полузащитник близок к переходу в «Байер» на правах аренды.

Ранее слухи связывали игрока с клубом АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:21
Было бы неплохо, если бы окреп в Бундеслиге, как Санчо в свое время, а потом вернулся в Челси мощным игроком.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Tex (раскрыть)
вчера в 15:07
Ему вон купили педагога,Стерлинга, точно такой же бегунок только старше.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:41
В Байере конечно интересно было бы на него посмотреть, у многих молодых британцев получается проявить себя в Бундеслиге. Плюс у Байера на левом фанге отлично играет мобильный и продуктивный Диаби, а вот на правом бы играл такой же мобильный Одои
Но как по мне, лучше пойти в аренду в Эвертон к Френку. Там и игровая практика будет, и тренер свой, и лига нужная. Проявит себя там, возможно и другие клубы АПЛ обратят на него внимание
Tex
Tex
вчера в 11:01, ред.
Вроде молодой и неплохой игрок, да и шансов ему много давали, но он совершенно не прогрессирует. Как был бегунком без головы, так и остается. С другой стороны, возможно ему не хватает тренера-педагога, что бы сделать пару шагов вперед к новым высотам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:48
Посмотрим где он в итоге окажется.
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