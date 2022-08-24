Хадсон-Одои может перейти в «Байер»

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перебраться в Германию.
Утверждается, что 21-летний полузащитник близок к переходу в «Байер» на правах аренды.
Ранее слухи связывали игрока с клубом АПЛ.
Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перебраться в Германию.
Утверждается, что 21-летний полузащитник близок к переходу в «Байер» на правах аренды.
Ранее слухи связывали игрока с клубом АПЛ.
Но как по мне, лучше пойти в аренду в Эвертон к Френку. Там и игровая практика будет, и тренер свой, и лига нужная. Проявит себя там, возможно и другие клубы АПЛ обратят на него внимание
Но как по мне, лучше пойти в аренду в Эвертон к Френку. Там и игровая практика будет, и тренер свой, и лига нужная. Проявит себя там, возможно и другие клубы АПЛ обратят на него внимание