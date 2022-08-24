Разумная стратегия. «Ньюкасл» завоёвывает симпатии

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сегодня, 09:54

«Сороки» решили не разбрасываться деньгами сразу.

Осознание статуса

Очень многие команды, выходя на поле против «Ливерпуля» или «Манчестер Сити», предпочитают сидеть в глухой обороне и глубоко обороняться, сдерживать натиск и пытаться контратаковать. Но «Ньюкасл» показал, что перестраивает образ мышления. Последняя игра с «горожанами» вышла показательной. «Сороки» решились показать свой футбол, и у них это получилось.

Причем они пропустили уже на пятой минуте, что могло обещать «Сити» легкую победу и сломать его соперника. Однако после пропущенного мяча на протяжении 30-35 минут «Ньюкасл» просто был лучше чемпионов. «Сороки» забили три мяча, а могли и больше. Последние минуты встречи не были веселыми для «Ньюкасла», но он выстоял под напором могучего «Манчестера», который довольствовался ничьей с необычным для него счетом – 3:3.

В последний раз «Ньюкасл» не проигрывал в трех подряд первых турах чемпионата Англии лишь в сезоне-2011/12 под руководством Алана Пардью. Тогда в итоге «сороки» финишировали пятыми, так что нынешний старт с пятью очками в трех первых турах под руководством Эдди Хау выглядит многообещающим.

Подбор исполнителей

У «Ньюкасла» есть шанс стать «лучшим среди остальных» в этом сезоне. Тут даже вопрос стоит о том, не станут ли «сороки» выше «Манчестер Юнайтед». Если МЮ за оставшиеся дни не сделает еще парочку приобретений уровня Каземиро, то место в шестерке может оказаться не у него, а у «Ньюкасла». По крайней мере, на более высоких позициях пока сложно представить «сорок».

Но любое улучшение позиции на фоне прошлого сезона будет воспринято позитивно. А в прошлом чемпионате «Ньюкасл» стал 11-м. Правда, от восьмого места отставание составило всего три очка. Невероятный, кстати, результат после ужасного старта сезона. Реалистичной целью в этом сезоне может стать попадание в Лигу Конференций. Хотя вряд ли сам по себе турнир будет интересен «сорокам» — для статуса уже неплохо. Но нужно финишировать в семерке.

В том же матче с «Сити» Хау показал, на каком уровне представляет себе игру своей команды. Это был качественный футбол, грамотный настрой и более чем приемлемый результат. «Сити» натолкнулся на неожиданно для себя мощного соперника, которому уступал со счетом 1:3.

Особенно впечатлила работа Сен-Максимена на фланге против Кайла Уокера, чья скорость и умение работать на ней с мячом не вызывают сомнений. Но сложно вспомнить, кто в последний раз так ловко уделывал регулярно крайнего защитника сборной Англии, как это проворачивал Сен-Максимен.

На данный момент у француза четыре голевые передачи на Каллума Уилсона в чемпионате Англии – мы уже наблюдаем зарождение весьма опасной связки. Насколько такие связки могут быть грозными, показывает пример Кейна и Сона. Если им удастся сохранить форму и настрой, то Сен-Максимен и Уилсон еще удивят и потрясут своей статистикой.

У Уилсона своя отдельная борьба – попадание в сборную Англии. Безусловно, позиция Кейна непоколебима, но вот дальше есть варианты. И Уилсон может стать альтернативой Харри. Вызывает беспокойство лишь его физическая готовность. В конце матча его заменяют, и это может быть регулярной практикой для сбережения сил и здоровья игрока.

Если уж говорим про сборную Англии, то у вратаря Ника Поупа есть все шансы выбить Пикфорда из состава. Поуп, несмотря на три пропущенных мяча от «горожан», в ряде случаев прекрасно выручал. А в прошлой игре с «Брайтоном» во многом благодаря его усилиям удалось сохранить нулевую ничью. Когда же в тяжелой концовке игры с «Сити» «Ньюкасл» был прижат, Поуп хорошо руководил своей штрафной, частенько страхуя защитников и снимая мячи.

Новые владельцы воодушевили команду и болельщиков

К «Ньюкаслу» не было бы приковано такого внимания, если бы не богатые владельцы, которые появились у клуба по ходу прошлого сезона. Кто-то ожидал от них молниеносных баснословных вливаний денег, однако те отказались от такой тактики и предпочли более осмотрительный подход, который даже вызывает больше симпатий.

Когда Хау был приглашен на пост главного тренера в ноябре прошлого года, это не выглядело очевидным решением. Клуб тогда был на 19-м месте в АПЛ и отставал от спасительной зоны на пять очков. А теперь команда в группе лидеров и вселяет надежду в болельщиков. Новые владельцы подошли к делу размеренно.

Было много клубов, которые пытались достичь быстрого успеха большими тратами. Посмотрите на несчастный «Эвертон», который уже стал объектом насмешек из-за постоянного присутствия в топе по затратам английских клубов, но при этом никуда не пробирается в турнирном плане. Боссы «Ньюкасла» ищут не столько имена, сколько подходящих персонажей, людей, которые отвечают требованиям по конкретным футбольным и личностным характеристикам – Триппьер, Ботман, Таргетт, Берн, Поуп.

Отчасти под категорию звездной импульсивной покупки подходит Бруну Гимарайнш. Его подписание стало намеком, что при желании «сороки» готовы потрясти кошельком и опереться на имя и статус новичка. Но бразилец не разочаровывает и показывает должное отношение к работе. В игре с «Сити» он получил рано желтую карточку, однако продолжил старательно пахать и пробежал 11,98 километра – больше, чем любой игрок на поле.

Пока избранная стратегия работает. Все вокруг «Ньюкасла» испытывают воодушевление. Особенно на контрасте с токсичным периодом правления Майка Эшли. Не нарадуются на Хау – с ним во второй половине прошлого сезона клуб набрал 38 очков. Больше за этот отрезок было только у «Ливерпуля» (48) и «Манчестер Сити» (46).

Когда в «Манчестер Сити» пришли большие деньги в 2008 году, клубу потребовалось три года, чтобы выиграть первый трофей новой эпохи – Кубок Англии. Потом было чемпионство. Поэтому не стоит от «Ньюкасла», выбравшего путь планомерного развития, ожидать какого-то ошеломительного прорыва прямо сейчас. Но какой-то прогресс, безусловно, необходим. Например, во внутренних кубках.

«Ньюкасл» в последний раз выходил в полуфинал Кубка Англии 17 лет назад. Тогда за него еще играл Алан Ширер. С тех пор в кубковых турнирах ничего не было. И если уж в чемпионате топовые позиции забиты пока плотно, то здесь можно блеснуть.

Нужны новички

Однако не стоит думать, что «Ньюкасл» с его размеренной стратегией должен остановиться на достигнутом в области подписания новичков. Упомянутые выше игроки очень полезны и расширят возможности клуба, однако «сорокам» нужно укреплять как минимум две линии, о чем говорит тот же Ширер.

В первую очередь, необходимо успеть усилить состав форвардом. Уилсон не может обеспечить нужного голевого потенциала в силу ряда причин. Неспроста сейчас курсируют слухи о том, что «Ньюкасл» хочет выписать из «Уотфорда» Жоао Педро. И не только его. Нужно и укрепление в полузащите. Прежде всего, из-за травмы Шелви, который выбыл до ноября. Просадок по составу допускать не следует, ведь клуб вступает в новую эпоху, где в более жесткой конкурентной борьбе уже гораздо больше различных факторов определяют конечный результат.