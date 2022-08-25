Матыцин: «Спорт не имеет границ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал создание Лиги Содружества.

Задача – создать максимально комфортные условия для популяризации футбола и вовлечь в орбиту спортивной деятельности ДНР , ЛНР , Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, Южную Осетию, Абхазию.

Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ. У спорта одна идеология и миссия – сделать людей здоровыми, без политизации и дискриминации дать возможность им развиваться, представлять единое спортивное сообщество.