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Матыцин: «Спорт не имеет границ»

сегодня, 10:49

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал создание Лиги Содружества.

Задача – создать максимально комфортные условия для популяризации футбола и вовлечь в орбиту спортивной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, Южную Осетию, Абхазию.

Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ. У спорта одна идеология и миссия – сделать людей здоровыми, без политизации и дискриминации дать возможность им развиваться, представлять единое спортивное сообщество.

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протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:13
Из биографии этого персонажа "В 2009 году Басманный суд Москвы отстранил Олега Матыцина от должности президента РГУФКСМиТ, а марте 2012 года Измайловский суд столицы признал его виновным в превышении должностных полномочий при передаче федеральной земли, которой пользовался университет, в аренду Черкизовскому рынку. Следствие вменяло ущерб федеральному бюджету в размере 120 млн рублей. Матыцин своей вины не признал, и защита настаивала на том, что решение было принято на заседаниях учёного совета университета и средства от аренды шли в бюджет вуза. Суд освободил Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности " - ну идеальный же министр
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:04
Как показывает практика, есть.
Flamen
Flamen
сегодня в 11:59
давайте - давайте)
отрежем себя от мирового спорта навсегда!
galem72
galem72
сегодня в 11:56
Очередное доказательство, что эти министры живут в каком-то параллельном мире.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:27
Честно говоря, был недавно в Абхазии, жалкое зрелище, работы у людей нет, сервиса туристического нет, а сколько лет Абхазия существует уже в рамках автономии? Я даже футбольных площадок там не видел особо. Построили бы площадки, нежели чем популизмом заниматься сразу.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:16
Хотя бы так
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:56
Границ нет-одни ограничения.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:51, ред.
Ага, о спорт ты мир , в пределах России.
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