Матыцин: «Спорт не имеет границ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал создание Лиги Содружества.
Задача – создать максимально комфортные условия для популяризации футбола и вовлечь в орбиту спортивной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, Южную Осетию, Абхазию.
Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ. У спорта одна идеология и миссия – сделать людей здоровыми, без политизации и дискриминации дать возможность им развиваться, представлять единое спортивное сообщество.
отрежем себя от мирового спорта навсегда!
отрежем себя от мирового спорта навсегда!