Тукманов оценил слухи об интересе китайского банка к «Торпедо».

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил слухи о возможной покупке московского клуба китайским банком.

Мне сложно сказать, произойдет это или нет. Конечно, если придет какой‑то дополнительный капитал, это будет хорошо. Но просто так китайцы деньги отдавать не будут, и, стало быть, они захотят участвовать в управлении клубом. Насколько это правильно? Сложно сказать. Вообще, на мой личный взгляд, после того, как команда ушла с завода ЗИЛ , она стала беспризорной. Потому что для людей, являющихся сегодня акционерами клуба, это побочный бизнес. Даже не бизнес, а нагрузка. Думаю, что они будут искать варианты, чтобы куда‑то пристроить команду. Это мое мнение. Оно может быть ошибочным, но я думаю, что в конечном итоге это произойдет. Ну, если это не китайские деньги, то будут какие‑то другие. В футболе так бывает: приходит иностранный капитал — кто‑то выигрывает от этого, кто‑то проигрывает… Все будет зависеть от того, какую задачу будут ставить инвесторы, кто будет стоять у руля — словом, все будет зависеть от организации дела.

Ну, сейчас в этой ситуации, может быть, китайцы станут для команды какой‑то панацеей. То, что в «Торпедо» о заинтересованном китайском банке могут не знать, я допускаю. Потому что переговоры могут вестись на уровне высшего руководства клуба.