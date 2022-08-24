Тукманов оценил слухи об интересе китайского банка к «Торпедо».

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил слухи о возможной покупке московского клуба китайским банком.
Мне сложно сказать, произойдет это или нет. Конечно, если придет какой‑то дополнительный капитал, это будет хорошо. Но просто так китайцы деньги отдавать не будут, и, стало быть, они захотят участвовать в управлении клубом. Насколько это правильно? Сложно сказать. Вообще, на мой личный взгляд, после того, как команда ушла с завода ЗИЛ, она стала беспризорной. Потому что для людей, являющихся сегодня акционерами клуба, это побочный бизнес. Даже не бизнес, а нагрузка. Думаю, что они будут искать варианты, чтобы куда‑то пристроить команду. Это мое мнение. Оно может быть ошибочным, но я думаю, что в конечном итоге это произойдет. Ну, если это не китайские деньги, то будут какие‑то другие. В футболе так бывает: приходит иностранный капитал — кто‑то выигрывает от этого, кто‑то проигрывает… Все будет зависеть от того, какую задачу будут ставить инвесторы, кто будет стоять у руля — словом, все будет зависеть от организации дела.
Ну, сейчас в этой ситуации, может быть, китайцы станут для команды какой‑то панацеей. То, что в «Торпедо» о заинтересованном китайском банке могут не знать, я допускаю. Потому что переговоры могут вестись на уровне высшего руководства клуба.
Тукманов вроде бы и взрослый человек, бывший президент клуба Торпедо, знает что просто так никто не будет вкладывать свои деньги 💰 💰 💰 в клуб который ничего толком из себя не представляет. Тем более с неба звёзд не хватает.
Мало того что вообще российские клубы не видут никаких игр в еврокубках. РПЛ можно считать закрытым чемпионатом и никаких шансов на ближайшее будущее попасть в еврокубки нет вообще, от слова Абсолютно.
Так зачем какому-то то китайскому банку или бизнесу вкладывать свои немалые деньги 💰 💰 💰 в никуда и без отдачи и перспектив? Наврядли вообще кто-то из иностранных инвесторов будет даже думать о таком бессмысленном шаге.
Я бы ещё мог поверить в такой шаг, если бы действительно Торпедо ещё принадлежало заводу ЗИЛ, где бы тот или иной инвестор мог зайти и в бизнес проект завода. И то тоже под большим вопросом. Так как продукция завода ЗИЛ никак не конкурентно способная на мировом рынке. Так что это всё из области фантастики или чьих-то бредней . Это моё личное мнение. Всем Добра !
Тукманов вроде бы и взрослый человек, бывший президент клуба Торпедо, знает что просто так никто не будет вкладывать свои деньги 💰 💰 💰 в клуб который ничего толком из себя не представляет. Тем более с неба звёзд не хватает.
Мало того что вообще российские клубы не видут никаких игр в еврокубках. РПЛ можно считать закрытым чемпионатом и никаких шансов на ближайшее будущее попасть в еврокубки нет вообще, от слова Абсолютно.
Так зачем какому-то то китайскому банку или бизнесу вкладывать свои немалые деньги 💰 💰 💰 в никуда и без отдачи и перспектив? Наврядли вообще кто-то из иностранных инвесторов будет даже думать о таком бессмысленном шаге.
Я бы ещё мог поверить в такой шаг, если бы действительно Торпедо ещё принадлежало заводу ЗИЛ, где бы тот или иной инвестор мог зайти и в бизнес проект завода. И то тоже под большим вопросом. Так как продукция завода ЗИЛ никак не конкурентно способная на мировом рынке. Так что это всё из области фантастики или чьих-то бредней . Это моё личное мнение. Всем Добра !