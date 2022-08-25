Агент Маньяков: «Магия имени клуба повлияла на выбор Шайхтдинова»

Александр Маньяков, агент защитника , рассказал о переходе своего клиента из «Спартака» в «Зенит».

У Дамира были предложения от клубов Второй лиги, ставящих задачу выхода в ФНЛ . Но хотелось, чтобы он продолжил свое футбольное образование. Дамир давно у всех на слуху. Прошел все юношеские сборные России. В «Зените-2» тренирует Владислав Радимов. У него прогрессируют футболисты. Плюс магия имени клуба. Думаю, что эти составляющие сыграли главную роль при переходе.

Переговоры вели с Андреем Сергеевичем Аршавиным и Максимом Александровичем Погореловым.

Они были долгими. Утрясали детали со «Спартаком». Переговоры были непростые. Личный трудовой договор подписан. Сейчас идет регистрация. А по поводу дебюта, наверное, лучше обратиться к Радимову.