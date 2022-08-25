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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023

Агент Маньяков: «Магия имени клуба повлияла на выбор Шайхтдинова»

сегодня, 07:12

Александр Маньяков, агент защитника Дамира Шайхтдинова, рассказал о переходе своего клиента из «Спартака» в «Зенит».

У Дамира были предложения от клубов Второй лиги, ставящих задачу выхода в ФНЛ. Но хотелось, чтобы он продолжил свое футбольное образование. Дамир давно у всех на слуху. Прошел все юношеские сборные России. В «Зените-2» тренирует Владислав Радимов. У него прогрессируют футболисты. Плюс магия имени клуба. Думаю, что эти составляющие сыграли главную роль при переходе.

Переговоры вели с Андреем Сергеевичем Аршавиным и Максимом Александровичем Погореловым.

Они были долгими. Утрясали детали со «Спартаком». Переговоры были непростые. Личный трудовой договор подписан. Сейчас идет регистрация. А по поводу дебюта, наверное, лучше обратиться к Радимову.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:41
Радимов-кузница кадров???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:56
Вслед за опытными игроками и молодые начали переходить из Спартака в Зенит.
Делайти вывод сами.
Хотя скорее всего скажут, что Шайхтдинова по сути уже отчислили и Зенит подобрал ненужного игрока.
makkie
makkie
сегодня в 09:09
В «Зените-2» тренирует Владислав Радимов. У него прогрессируют футболисты
___________________________

Хорошая шутка!
Во-первых, Радимов тренирует свой язык, упражняясь в острословии у себя в твиттере.
Во-вторых, Зенит-2 давно вылетел даже из ФНЛ.
В-третьих, назовите прогрессирующую молодёжь из "двойки" для основы Зенита? Лично я вижу, что там играют одни легионеры, а своих в лучшем случае выпускают на замену в Кубке, в худшем - "радимовские" никуда не пробиваются.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:50
Вся "магия" Зенита держится на высокой зарплате.
znf7z8fcxae5
znf7z8fcxae5
сегодня в 08:08
Впарил товар Чикатилов и рад-радёшенек
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:07
Думаю, что не только дело в магии...:)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:05
Ну и фамилия у агента.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:52
Не верю я в магию, бабки застили глаза...
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:47
Приобретение с перспективой на будуещее.
Tostao
Tostao
сегодня в 07:47
Агент маньяков. Звучит!!! Первый маньяк пошёл прямо на магию...
kjhmrymu8n62
kjhmrymu8n62
сегодня в 07:15
а кто его пустит в основу, там же бразильцы...
Гость
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