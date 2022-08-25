Агент Маньяков: «Магия имени клуба повлияла на выбор Шайхтдинова»

Александр Маньяков, агент защитника Дамира Шайхтдинова, рассказал о переходе своего клиента из «Спартака» в «Зенит».
У Дамира были предложения от клубов Второй лиги, ставящих задачу выхода в ФНЛ. Но хотелось, чтобы он продолжил свое футбольное образование. Дамир давно у всех на слуху. Прошел все юношеские сборные России. В «Зените-2» тренирует Владислав Радимов. У него прогрессируют футболисты. Плюс магия имени клуба. Думаю, что эти составляющие сыграли главную роль при переходе.
Переговоры вели с Андреем Сергеевичем Аршавиным и Максимом Александровичем Погореловым.
Они были долгими. Утрясали детали со «Спартаком». Переговоры были непростые. Личный трудовой договор подписан. Сейчас идет регистрация. А по поводу дебюта, наверное, лучше обратиться к Радимову.
Делайти вывод сами.
Хотя скорее всего скажут, что Шайхтдинова по сути уже отчислили и Зенит подобрал ненужного игрока.
Делайти вывод сами.
Хотя скорее всего скажут, что Шайхтдинова по сути уже отчислили и Зенит подобрал ненужного игрока.
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Хорошая шутка!
Во-первых, Радимов тренирует свой язык, упражняясь в острословии у себя в твиттере.
Во-вторых, Зенит-2 давно вылетел даже из ФНЛ.
В-третьих, назовите прогрессирующую молодёжь из "двойки" для основы Зенита? Лично я вижу, что там играют одни легионеры, а своих в лучшем случае выпускают на замену в Кубке, в худшем - "радимовские" никуда не пробиваются.
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Хорошая шутка!
Во-первых, Радимов тренирует свой язык, упражняясь в острословии у себя в твиттере.
Во-вторых, Зенит-2 давно вылетел даже из ФНЛ.
В-третьих, назовите прогрессирующую молодёжь из "двойки" для основы Зенита? Лично я вижу, что там играют одни легионеры, а своих в лучшем случае выпускают на замену в Кубке, в худшем - "радимовские" никуда не пробиваются.