Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЛига чемпионов 2022/2023

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

сегодня, 00:58

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках жеребьевки, которая назначена на 25 августа, клубы разбиты на четыре корзины:

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», ПСЖ, «Порту», «Аякс»;

Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм»;

Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Ред Булл Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер»;

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Рейнджерс», «Копенгаген», «Динамо» Загреб.

Все новости
Источник: soccer.ru
Состоялась жеребьёвка группового турнира Клубов РПЛ в Кубке России
17 августа
Определились пары плей-офф Лиги Конференций
02 августа
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы
02 августа
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов
02 августа
Официально«Ференцварош» Черчесова может сыграть в ЛЧ против «Карабаха» или «Цюриха»
18 июля
ОфициальноКиевское «Динамо» сыграет с «Фенербахче» во 2-м раунде квалификации ЛЧ
15 июня
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:24
4-5 клубов от одной страны - они все чемпионы?...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:05
А гле Зенит ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:38
Боязно как-то за Ювентус.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:16
Даже из Шотландии два клуба
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:07
Четвёртая корзина-уровень Лиги Конференций.Куда ЛЧ катится?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 