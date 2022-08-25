Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

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сегодня, 00:58

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках жеребьевки, которая назначена на 25 августа, клубы разбиты на четыре корзины:

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», ПСЖ , «Порту», «Аякс»;

Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм»;

Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Ред Булл Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер»;

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Рейнджерс», «Копенгаген», «Динамо» Загреб.