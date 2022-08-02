Определились пары плей-офф Лиги Конференций:
«Спартак» (Словакия) / «Ньютаун» (Уэльс) — «Ракув» (Польша) / «Астана» (Казахстан);
АИК (Швеция) / «Ворскла» (Украина) — «Валмиера» (Латвия) / «Шкендия» (Северная Македония);
«Спарта» (Чехия) / «Викинг» (Норвегия) — «Мазервелл» (Шотландия) / «Слиго Роверс» (Ирландия);
«Брейдаблик» (Исландия) / «Будучность» (Черногория) — "Истанбул Башакшехир (Турция) / «Маккаби» (Израиль);
КуПС (Финляндия) / «Милсами» (Молдова) — «Лиепая» (Латвия) / «Янг Бойз» (Швейцария);
«Арарат» (Армения) / «Пайде» (Эстония) — «Андерлехт» (Бельгия);
«Судува» (Литва) / «Виборг» (Дания) — «Б36 Торсхавн» (Фарерские острова) — «Тре Фиори» (Сан-Марино);
«Хайдук» (Хорватия) — «Витория» (Португалия) / «Пушкаш Академия» (Венгрия);
«Погонь» (Польша) / «Брондбю» (Дания) — «Базель» (Швейцария) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия);
СИК (Финляндия) / «Лиллестрем» (Норвегия) — «Антверпен» (Бельгия) / «Дрита» (Косово);
ЦСКА (Болгария) / «Скопье» (Северная Македония) — «Сент-Патрикс» (Ирландия) / «Мура» (Словения);
«Данди Юнайтед» (Шотландия) — «Тузла Сити» (Босния и Герцеговина) / АЗ (Нидерланды);
«Ботев» (Болгария) / АПОЭЛ (Кипр) — «Кызыл-Жар» (Казахстан) / «Осиек» (Хорватия);
«Викингур» (Фарерские острова) / ДАК 1904 — «Сабуртало» (Грузия) / ФКСБ (Румыния);
«Ружомберок» (Словакия) / «Рига» (Латвия) — «Жил Висенте» (Португалия);
«Вольфсберг» (Австрия) — «Гзира Юнайтед» (Мальта) / «Раднички» (Сербия);
«Зира» (Азербайджан) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Гомель» (Беларусь) / «Арис» (Греция);
«Мольде» (Норвегия) / «Эльфсборг» (Швеция) — «Кайрат» (Казахстан) / «Кишварда» (Венгрия);
«Арис» (Кипр) / «Нефти» (Азербайджан) / «Рапид» (Австрия) / «Лехия» (Польша);
«Лугано» (Швейцария) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) / «Динамо» Минск (Беларусь);
«Левски» (Болгария) / ПАОК — «Вележ» (Босния и Герцеговина) / «Хамрун Спартанс» (Мальта);
«Твенте» (Нидерланды) — «Расинг Люксембург» (Люксембург) / «Чукарички Станком» (Сербия);
«Заря» (Украина) — «Влажния» (Албания) / «Университатя» (Румыния);
«Копер» (Словения) / «Вадуц» (Лихтенштейн) — БАТЭ (Беларусь) / «Коньяспор» (Турция);
«Сепси» (Румыния) / «Олимпия» (Словения) — «Риека» (Хорватия) / «Юргорден» (Швеция);
«МОЛ Фехервар» (Венгрия) / «Габала» (Азербайджан) — «Петрокуб» (Молдова) / «Лачи» (Албания);
«Сент-Джозефс» (Гибралтар) / «Славия» (Чехия) — «Панатинаикос» (Греция);
Первые матчи пройдут 3-4 августа, Ответные — 9, 10 и 11 августа.