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Определились пары плей-офф Лиги Конференций

сегодня, 16:43

Определились пары плей-офф Лиги Конференций:

«Спартак» (Словакия) / «Ньютаун» (Уэльс) — «Ракув» (Польша) / «Астана» (Казахстан);

АИК (Швеция) / «Ворскла» (Украина) — «Валмиера» (Латвия) / «Шкендия» (Северная Македония);

«Спарта» (Чехия) / «Викинг» (Норвегия) — «Мазервелл» (Шотландия) / «Слиго Роверс» (Ирландия);

«Брейдаблик» (Исландия) / «Будучность» (Черногория) — "Истанбул Башакшехир (Турция) / «Маккаби» (Израиль);

КуПС (Финляндия) / «Милсами» (Молдова) — «Лиепая» (Латвия) / «Янг Бойз» (Швейцария);

«Арарат» (Армения) / «Пайде» (Эстония) — «Андерлехт» (Бельгия);

«Судува» (Литва) / «Виборг» (Дания) — «Б36 Торсхавн» (Фарерские острова) — «Тре Фиори» (Сан-Марино);

«Хайдук» (Хорватия) — «Витория» (Португалия) / «Пушкаш Академия» (Венгрия);

«Погонь» (Польша) / «Брондбю» (Дания) — «Базель» (Швейцария) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия);

СИК (Финляндия) / «Лиллестрем» (Норвегия) — «Антверпен» (Бельгия) / «Дрита» (Косово);

ЦСКА (Болгария) / «Скопье» (Северная Македония) — «Сент-Патрикс» (Ирландия) / «Мура» (Словения);

«Данди Юнайтед» (Шотландия) — «Тузла Сити» (Босния и Герцеговина) / АЗ (Нидерланды);

«Ботев» (Болгария) / АПОЭЛ (Кипр) — «Кызыл-Жар» (Казахстан) / «Осиек» (Хорватия);

«Викингур» (Фарерские острова) / ДАК 1904 — «Сабуртало» (Грузия) / ФКСБ (Румыния);

«Ружомберок» (Словакия) / «Рига» (Латвия) — «Жил Висенте» (Португалия);

«Вольфсберг» (Австрия) — «Гзира Юнайтед» (Мальта) / «Раднички» (Сербия);

«Зира» (Азербайджан) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Гомель» (Беларусь) / «Арис» (Греция);

«Мольде» (Норвегия) / «Эльфсборг» (Швеция) — «Кайрат» (Казахстан) / «Кишварда» (Венгрия);

«Арис» (Кипр) / «Нефти» (Азербайджан) / «Рапид» (Австрия) / «Лехия» (Польша);

«Лугано» (Швейцария) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) / «Динамо» Минск (Беларусь);

«Левски» (Болгария) / ПАОК — «Вележ» (Босния и Герцеговина) / «Хамрун Спартанс» (Мальта);

«Твенте» (Нидерланды) — «Расинг Люксембург» (Люксембург) / «Чукарички Станком» (Сербия);

«Заря» (Украина) — «Влажния» (Албания) / «Университатя» (Румыния);

«Копер» (Словения) / «Вадуц» (Лихтенштейн) — БАТЭ (Беларусь) / «Коньяспор» (Турция);

«Сепси» (Румыния) / «Олимпия» (Словения) — «Риека» (Хорватия) / «Юргорден» (Швеция);

«МОЛ Фехервар» (Венгрия) / «Габала» (Азербайджан) — «Петрокуб» (Молдова) / «Лачи» (Албания);

«Сент-Джозефс» (Гибралтар) / «Славия» (Чехия) — «Панатинаикос» (Греция);

Первые матчи пройдут 3-4 августа, Ответные — 9, 10 и 11 августа.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:01
Только чемпионов нет ! Зенит в пролёте !)) Они даже в Лигу Чемпионов не попали .
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:54, ред.
Спартак, ЦСКА и Динамо всё-таки будут в Лиги Конференций!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 16:54
Газпром везде рулит?...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:54
За Нефтчи))
Gahi
Gahi
сегодня в 16:54
Много достойных команд, тем интереснее будет смотреть предстоящие матчи.
Гость
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