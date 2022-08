Кривцов: «Будем с нетерпением ждать матчей с „Реалом“»

Защитник «Шахтера» поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Это Лига чемпионов, здесь все соперники сильны. Считаю, жеребьевка для нас хорошая.

Уже третий раз «Шахтер» сыграет на групповой стадии против «Реала»? Да, мы только что говорили об этом. У нас какие-то трехлетние циклы, сначала был «Манчестер Сити», а вот теперь «Реал». Будем с нетерпением ждать этих матчей.



Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники «Ливерпуль», но я напомнил, что на стадионе «Селтика» также поют You will never walk alone. Поэтому услышим это своими ушами.



Первая задача – выйти из группы, однако мы понимаем, какие серьезные у нас соперники, и будем сражаться в каждом матче.