Анчелотти: «Лига чемпионов в текущем сезоне будет немного другой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов в текущем сезоне будет немного другой, ибо придется за два месяца провести все встречи.
В прошлом сезоне домашний матч с «Шерифом» казался самым простым, однако мы проиграли, необходимо внимательно относиться к сопернику. Матчи в Лейпциге и Глазго будут непростыми.
Другие команды уважают «Реал», мы тоже должны так относиться к соперникам.
В этом сезоне пожалуй есть тройка явных фаворитов МС, Бавария, ПСЖ, но такие клубы как Реал пусть не явный, но тоже относится к фаворитам.
Делать же прогнозы ещё когда не сыгран ни один матч дело не благодарное.
Так же не будем исключать сенсации, а в скоротечном турнире шансы увидеть всегда большие.
Так, что ждём с нетерпением и наслаждаемся.
В этом сезоне пожалуй есть тройка явных фаворитов МС, Бавария, ПСЖ, но такие клубы как Реал пусть не явный, но тоже относится к фаворитам.
Делать же прогнозы ещё когда не сыгран ни один матч дело не благодарное.
Так же не будем исключать сенсации, а в скоротечном турнире шансы увидеть всегда большие.
Так, что ждём с нетерпением и наслаждаемся.