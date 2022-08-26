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Анчелотти: «Лига чемпионов в текущем сезоне будет немного другой»

сегодня, 08:18

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов в текущем сезоне будет немного другой, ибо придется за два месяца провести все встречи.

В прошлом сезоне домашний матч с «Шерифом» казался самым простым, однако мы проиграли, необходимо внимательно относиться к сопернику. Матчи в Лейпциге и Глазго будут непростыми.

Другие команды уважают «Реал», мы тоже должны так относиться к соперникам.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 10:08
Все игры за два месяца, это круто.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:14
Конечно другой, Зенита то нету.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:42
Осень в этом году будет просто огонь
ABir
ABir
сегодня в 08:34
Жаль, что все еврокубки пройдут без участия российских команд
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:31
В прошлом розыгрыше Реал не был фаворитом, но выиграл ЛЧ.
В этом сезоне пожалуй есть тройка явных фаворитов МС, Бавария, ПСЖ, но такие клубы как Реал пусть не явный, но тоже относится к фаворитам.
Делать же прогнозы ещё когда не сыгран ни один матч дело не благодарное.
Так же не будем исключать сенсации, а в скоротечном турнире шансы увидеть всегда большие.
Так, что ждём с нетерпением и наслаждаемся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:20
ЛЧ обещает быть интересной
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