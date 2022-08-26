Анчелотти: «Лига чемпионов в текущем сезоне будет немного другой»

Главный тренер «Реала» поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов в текущем сезоне будет немного другой, ибо придется за два месяца провести все встречи.

В прошлом сезоне домашний матч с «Шерифом» казался самым простым, однако мы проиграли, необходимо внимательно относиться к сопернику. Матчи в Лейпциге и Глазго будут непростыми.

Другие команды уважают «Реал», мы тоже должны так относиться к соперникам.