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Клопп — о жребии в ЛЧ: «Каждая из шести игр будет невероятно упорной»

сегодня, 07:14

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. «Ливерпуль» встретится с «Аяксом», «Наполи» и «Рейнджерс».

Единственное, в чем можно быть уверенными уже сейчас, — это то, что каждая из шести игр будет невероятно упорной и по-настоящему напряженной. Я от этого в восторге. Это достойная с футбольной точки зрения группа и, как я уже сказал, достойный вызов.

Это не тот турнир, от которого стоит ждать легких путей. Всего пару лет назад мы провели пару очень тяжелых матчей с «Аяксом», регулярно попадаем по жребию на «Наполи», так что и мы довольно много знаем об обеих командах, и они — о нас. Не сомневаюсь, что уроки будут извлечены и новые при этом тоже появятся.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ avici_liverpool (раскрыть)
сегодня в 08:48
Не группа смерти, конечно, но группа у Сити труднее, чем у Ливерпуля
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:46
кто бы говорил про легкий жребий..
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:51
Жалко конечно что такие бойцовские команды свелись в одну группу. И жаль, что могут вылететь Аякс, Рэйнджерс и наполи
7xesw2ky9cyw
7xesw2ky9cyw
сегодня в 07:46
на то она и Лига Чемпионов...
Elliada
Elliada
сегодня в 07:34
Неужели Клопп доволен? Хотя, как тут не будешь довольным, если группа легкая. Или кто-то считает, что после ухода тен Хага и нескольких ключевых игроков Аякс сможет чем-то противостоять Ливерпулю? В прошлом ЛЧ весь плей-офф у Ливерпуля был легким
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:17
Некоторым все же повезло больше.
Гость
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