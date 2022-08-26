Клопп — о жребии в ЛЧ: «Каждая из шести игр будет невероятно упорной»

Наставник «Ливерпуля» дал комментарий после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. «Ливерпуль» встретится с «Аяксом», «Наполи» и «Рейнджерс».

Единственное, в чем можно быть уверенными уже сейчас, — это то, что каждая из шести игр будет невероятно упорной и по-настоящему напряженной. Я от этого в восторге. Это достойная с футбольной точки зрения группа и, как я уже сказал, достойный вызов.

Это не тот турнир, от которого стоит ждать легких путей. Всего пару лет назад мы провели пару очень тяжелых матчей с «Аяксом», регулярно попадаем по жребию на «Наполи», так что и мы довольно много знаем об обеих командах, и они — о нас. Не сомневаюсь, что уроки будут извлечены и новые при этом тоже появятся.