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Терзич: «Ждём встречи с Холандом»

сегодня, 07:17

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич оценил итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ. Немцы сыграют против «Ман Сити», «Севильи» и «Копенгагена».

Благодаря такой группе мы вновь увидимся с бывшими дортмундскими игроками, такими как Холанд, Гюндоган и Дилейни. Очень ждем встречи с ними.

С интересом приняли такой состав группы, хотя, очевидно, мы получили не самые легкие команды из каждой корзины. Не так давно мы очень хорошо отыграли против «Сити» и «Севильи»: все игры шли на равных. И «Копенгаген», будучи чемпионом Дании, тоже станет для нас настоящим испытанием.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 08:53
Это будет , наверное, классная встреча.
sv6xyge8rwjd
sv6xyge8rwjd
сегодня в 08:26
Интересная будет встреча
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:43
Посмотрим на эту встречу...:)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:27
Похоже жребий был не очень слепой.
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