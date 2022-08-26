Терзич: «Ждём встречи с Холандом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» оценил итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ . Немцы сыграют против «Ман Сити», «Севильи» и «Копенгагена».

Благодаря такой группе мы вновь увидимся с бывшими дортмундскими игроками, такими как Холанд, Гюндоган и Дилейни. Очень ждем встречи с ними.

С интересом приняли такой состав группы, хотя, очевидно, мы получили не самые легкие команды из каждой корзины. Не так давно мы очень хорошо отыграли против «Сити» и «Севильи»: все игры шли на равных. И «Копенгаген», будучи чемпионом Дании, тоже станет для нас настоящим испытанием.