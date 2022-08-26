МакМанаман: «Выделяется противостояние „Ливерпуля“ с „Рейнджерс“»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив МакМанаман оценил итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ для «красных».
«Ливерпулю» выпал, пожалуй, самый сложный жребий из всех английских команд. Выделяется противостояние «Ливерпуля» с «Рейнджерс». С большим нетерпением буду его ждать. Они хорошо друг с другом знакомы, да и болельщики будут счастливы съездить в Глазго.
Но время не стоит на месте и если болельщики ещё помнят, то команды уже поменялись. Британский стиль канул в лету, по крайней мере в Англии. Ну может ещё в Шотландии и играют в немного похожий футбол.
В группе же Ливерпуль и Наполи безоговорочные фавориты, а Аякс и Глазго будут бороться за третье место.
Аякс и Глазко примерно равные команды и не стоит Аякс делать фаворитом противостояние с Рейнджерс, так как Аякс сейчас не так селён как несколько лет назад.
Но время не стоит на месте и если болельщики ещё помнят, то команды уже поменялись. Британский стиль канул в лету, по крайней мере в Англии. Ну может ещё в Шотландии и играют в немного похожий футбол.
В группе же Ливерпуль и Наполи безоговорочные фавориты, а Аякс и Глазго будут бороться за третье место.
Аякс и Глазко примерно равные команды и не стоит Аякс делать фаворитом противостояние с Рейнджерс, так как Аякс сейчас не так селён как несколько лет назад.