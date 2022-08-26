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МакМанаман: «Выделяется противостояние „Ливерпуля“ с „Рейнджерс“»

сегодня, 07:20

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив МакМанаман оценил итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ для «красных».

«Ливерпулю» выпал, пожалуй, самый сложный жребий из всех английских команд. Выделяется противостояние «Ливерпуля» с «Рейнджерс». С большим нетерпением буду его ждать. Они хорошо друг с другом знакомы, да и болельщики будут счастливы съездить в Глазго.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:22, ред.
Рейнджерам будет сложно даже на домашнем стадионе, т.к помимо болельщиков Ливерпуля, против рейнджеров еще будут болеть и болельщики Селтика, т.к они являются друзьями Ливерпуля, ну и естественно будут топить против главного противника во внутреннем чемпионате! И я не удивлюсь, если гостевая требуна затянет You'll Never Walk Alone....и перешумит, перепоет, фанатов Рейнджерс
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:17, ред.
Стив МакМанаман высказался традиционно, так как британские противостояния всегда притягивали внимание на острове. Тем более все британские команды играли в одном ключе, так сказать в британском стиле.

Но время не стоит на месте и если болельщики ещё помнят, то команды уже поменялись. Британский стиль канул в лету, по крайней мере в Англии. Ну может ещё в Шотландии и играют в немного похожий футбол.

В группе же Ливерпуль и Наполи безоговорочные фавориты, а Аякс и Глазго будут бороться за третье место.
Аякс и Глазко примерно равные команды и не стоит Аякс делать фаворитом противостояние с Рейнджерс, так как Аякс сейчас не так селён как несколько лет назад.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:04
Надеемся на полную мощность игр
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:47
Аякс и Наполи, пожалуй, посильнее будут, чем Глазго. А Глазго должен стать, по идее, пассажиром в этой группе.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:40
Посмотрим на их игру...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:28
Тут игра будет в одну калитку.
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