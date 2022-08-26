МакМанаман: «Выделяется противостояние „Ливерпуля“ с „Рейнджерс“»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» оценил итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ для «красных».

«Ливерпулю» выпал, пожалуй, самый сложный жребий из всех английских команд. Выделяется противостояние «Ливерпуля» с «Рейнджерс». С большим нетерпением буду его ждать. Они хорошо друг с другом знакомы, да и болельщики будут счастливы съездить в Глазго.